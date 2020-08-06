التهاب الجفون.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

التهاب الجفن هو حالة مرضية شائعة تصيب جفن العين، وتنتج عن خلل يصيب الغدد التي تفرز الدهون بجفن العين، ما يتسبب في الشعور بالحكة وحدوث التورم.

وقد يؤدي التهاب جفن العين إلى حدوث مضاعفات، أبرزها الشعور بوجود جسم غريب بالعين، والشعور بالحكة والحرقان بالعين والجفون، والتورم بالجفون.

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وفيما يلي نتعرف على التهاب جفن العين، وأسبابه وأعراضه، وطرق الوقاية والعلاج.







أسباب التهاب جفن العين

التهاب الجفن الأمامي يحدث عادة بسبب البكتيريا (المكورات العنقودية).

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني أو الأكزيما.

الانسداد في الغدد الدهنية الموجودة على حواف الجفون أو ما يطلق عليه خلل غدة "ميبوميوس".

استخدام بعض أنواع قطرات العين التي تتسبب في رد فعل تحسسي ينتج عنه التهاب جفن العين.

كما قد يصاب المريض بالتهاب جفن العين دون وجود أسباب واضحة.

أعراض التهاب جفن العين

الشعور بوجود جسم غريب بالعين.

الشعور بالحكة والحرقان بالعين والجفون.

التورم بالجفون.

احمرار العين.

كثرة الدموع.

ظهور قشور في زوايا العين.

الحساسية تجاه الضوء.

جفاف العين.





علاج التهاب جفن العين

يجب الحرص على التوجه للطبيب لتشخيص التهاب الجفن وبناء عليه يتم وصف الأدوية المناسبة التي تناسب كل حالة وقد يختلف العلاج من شخص لآخر.

قد يصف الطبيب العلاج باستخدام قطرات العين أو أحد المراهم التي تحتوي على الستيرويدات.

المضادات الحيوية التي تساعد على التقليل من عدوى جفن العين من خلال القطرة أو المراهم أو الحبوب.

من المهم غسل الوجه بشكل منتظم بالماء والصابون للتقليل من الالتهابات مع عدم فرك العين تماما.

تدفئة العين من خلال وضع أكياس الشاي الدافئة على الجفون لمدة 10 دقائق أو كمادات ساخنة على العين.

الوقاية من التهاب الجفون