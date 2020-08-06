12 مليونا.. حصيلة مبشرة للمتعافين من كورونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونا.
وكشف عن هذه الأرقام إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم صباح الخميس.
وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونا و168522 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليونا و978366 حالة.
كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.
وسجّلت الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء.
والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء لهجة متفائلة.
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