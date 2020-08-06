شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيا: المتعافون من كورونا غير معديين ولا يجب عزلهم إذا ظهرت الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية، إنه لا يجب على المتعافين من فيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم إذا ظهرت عليهم أعراض للمرض، لأنه من غير المحتمل أن يكونوا معديين، وأشارت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية "SAGE" إلى أدلة كبار علماء الفيروسات تظهر أن مرضى كوفيد 19 لا يمكن أن تحدث لهم إعادة العدوى في غضون بضعة أشهر.

وبحسب موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية قال الخبراء إن الناجين من غير المحتمل أن يكونوا معديين إذا كانوا لا يزال لديهم آثارا للفيروس في أجسامهم بعد أسابيع من معركتهم مع المرض.

لكن الخبراء رفضوا فكرة "باسبور المناعة"، وهي فكرة نظر فيها الوزراء لإعادة بريطانيا إلى العمل بعد تخفيف الحظر قد تأتي على شكل أربطة المعصم - تكشف أن شخصًا أصيب بالفعل بكورونا وبالتالي لديه مناعة منه.

وحذر اجتماع SAGE الشهر الماضي أنه سيكون من السابق لأوانه طرح شهادات المناعة لأن الحقيقة حول هذا الأمر لا تزال لغزا.

لا يزال العلماء لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كان بإمكان الأشخاص الإصابة بـكورونا أكثر من مرة ، أو إذا أصبحوا لديهم مناعة بعد الإصابة الأولى نظرًا لأنه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر فقط ، لم تتح الفرصة لخبراء الأمراض المعدية للتعرف على كيفية تأثيره على الأشخاص على المدى الطويل.

وكشف الخبراء أن المرضى "أقل عرضة للإصابة بالعدوى '' إذا كانت لديهم أجسام مضادة واختبارات إيجابية للفيروس نفسه.

الأجسام المضادة هي المواد التي ينتجها الجهاز المناعي والتي تخزن ذكريات عن كيفية محاربة فيروس معين.

يمكن أن يستغرق المرضى عدة أسابيع لتطوير ما يكفي من الأجسام المضادة للكشف عنها في الاختبار.

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يقول العلماء أن هذا يشير إلى أن المرضى قد واجهوا بالفعل أسوأ جزء من المرض - عندما يعتقد أنهم الأكثر عدوى - في الوقت الذي يحصلون فيه على أجسام مضادة.

وقالت SAGE: "إن اختبار PCR حساس للغاية ويمكنه تحديد وجود الفيروس لفترة طويلة بعد توقف الفرد عن العدوى".

حتى الآن ، لم تكن هناك حالات مثبتة علمياً من شخص يصاب بها مرتين، ويميل الخبراء إلى إلقاء اللوم على نتائج الاختبار غير الدقيقة أو المرض طويل الأمد.

يدعي بعض الباحثين أنه ليس من غير المألوف أن تستمر أجزاء من الفيروس في الجسم حتى بعد الشفاء.

ووفقًا لمحضر الاجتماع الشهر الماضي، زعمت SAGE أن الأدلة "تقدم طريقة للمضي قدمًا لإطلاق سراح الأفراد من العزل الذاتي أو الحجر الصحي".

يُطلب حاليًا من الجميع في بريطانيا أن يعزلوا أنفسهم لمدة 10 أيام إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي أو ظهرت عليهم أعراض.

وقد ترأس الاجتماع كبير المستشارين العلميين في لجنة SAGE السير باتريك فالانس وكبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي.

نتائج دراسة لجنة SAGE جاءت استنادًا إلى ورقة من كلية إمبريال كوليدج لندن - وتدرس حاليًا من قبل وزارة الصحة البريطانية.