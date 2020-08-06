5 مصادر من السكر خفية فى طعامك وتؤدى إلى زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي الكثير من طعامنا على الكربوهيدرات التي قد تحتوي أو لا تحتوي على السكر، ومع ذلك ، فإن السكر المضاف هو الجاني الواضح عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، وهناك 5 مصادر للسكر في نظامك الغذائي تمر دون أن يلاحظها أحد وتؤدي إلى زيادة الوزن وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

وإنقاص الوزن عملية طويلة ومملة تتطلب الكثير من العزم والقوة ، بصرف النظر عن التمرين المنتظم والنظام الغذائي الصحيمع تقدمنا ​​في العمر ، يميل التمثيل الغذائي لدينا إلى التباطؤ ، وغالبًا بسبب تغيرات نمط الحياة ، نبدأ في زيادة الوزن في هذه المرحلة من الحياة عندما تبدأ بعض العادات التي اكتسبناها على مدى سنوات عديدة في الحياة تثبت أنها ضارة أحد هذه العادة هو استهلاك السكر.

السكر هو عنصر مهم للغاية في الغذاء يحتوي الكثير من طعامنا على الكربوهيدرات التي قد تحتوي أو لا تحتوي على السكر ومع ذلك ، فإن السكر المضاف هو الجاني الواضح عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن.

5 مصادر من السكر في نظامك الغذائي تمر دون أن يلاحظها أحد

صلصة الطماطم : صلصة الطماطم الصلصة البريئة التي تضيف بعض النكهة إلى طعامك ، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 22 غرامًا من السكر لكل 100 غرام من المنتج.

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الزبادى بالفاكهه: يمكن أن يحتوي 100 جم من الزبادي المفضل على ما يصل إلى 14 جم من السكر المضاف ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

عصير الفاكهة: استمر الجدل بين العصير والمزج لفترة طويلة ، ولكن المشكلة مع عصائر الفاكهة التي يتم شراؤها في المتجر والمعبأة مضاف اليها الكثير من السكر المضاف، يجب تجنب العصائر وتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من ذلك حتى إذا اخترت العصائر لبعض الأسباب ، تأكد من عصرها الطازج وعدم شرائها معبأة.

الحليب: يحتوي الحليب على سكر طبيعي على شكل اللاكتوز في حين أنه لا يزال مصدرًا للسكر الطبيعي ولا يضر الجسم ، فمن المهم معرفة مصادر السكر في نظامنا الغذائي للحفاظ على الفحص المنتظم، 100 جرام من الحليب يحتوي على 5 جرام من السكر.

البسكويت: يستهلك الكثير من الناس المسليات كمصدر للألياف، وللحمية الغذائية الصحية ومع ذلك ، ما لا يدركه الناس هو أن البسكويت يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للسكر المضاف. يمكن أن تحتوي 100 جرام من البسكويت على حوالي 7-9 جرام من السكر.