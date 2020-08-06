شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطرح هاتفي Galaxy Note 20 Ultra و Galaxy Note 20 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سامسونج Samsung إصدار هاتفين ذكيين من طراز جلاكسي نوت 20- Galaxy Note 20، وجلاكسي نوت 20 ألترا- Galaxy Note 20 ويعتبر الهاتفان أحدث إصدارين من سلسلة هواتف جلاكسى نوت، التى تمتاز بإمكانياتها الفائقة واستخدام القلم الإلكترونى.

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

جلاكسي نوت 20- Galaxy Note 20 :

يزن جلاكسي نوت20Galaxy Note 20- حوالى 192جرامًا، ويبلع سُمكه حوالى 8.3 ميليمترًا، والشاشة هي من نوع Super AMOLED Plus Infinity-0 ويبلغ حجمها 6.7 بوصة، ودقتها 2400×1800 بكسل، ويدعم التليفون تقنية +HDR10، وتأتى الشاشة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل وتحوى ثقبًا لها مع فتحة العدسة f/2.2، وتدعم العدسة تقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل، مع إمكانية التصوير بزاوية 80 درجة.

وتوجد في الموبايل 3 كاميرات في الخلف يوجد في الكاميرا الأولى إمكانية التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وتأتى بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل أيضًا، ولكن مع فتحة عدسة f/1.8، وهى مخصصة لدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، وتقنية التثبيت البصري، أما الكاميرا الثالثة فتأتى بدقة 64 ميجا بكسل للتصوير الدقيق Telephoto، وتأتي مع فتحة عدسة f/2.0، أما الحساس الرابع فهو Space Zoom فهو مخصص للتصوير الليلى مع التقريب البصري الهجين بمعدل x3، ويدعم تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى x30 .

ويوجد في الموبايل طرازين من المعالجات ثمانية النواة المصنوعة بتقنية 7 نانومتر بتردد 3 جيجا هرتز، أو 2.7 جيجا هرتز، ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي «رام» بحجم 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5، وذاكرة بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، لطراز شبكات الجيل الخامس G5.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف 4،300 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، وتشحن الموبايل بنسبة 50% خلال نصف ساعة فقط، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويحتوي منفذًا من نوع USB Type-C، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 بما يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء حتى عمق 1.5 مترًا لمدة 30 دقيقة، ويأتي معه حساس بصمة تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

جلاكسي نوت 20 ألترا- Galaxy Note 20 Ultra :

يشترك جلاكسي نوت 20 ألترا- Galaxy Note 20 Ultra مع الهاتف الأول في الشكل وبعض المواصفات، مثل المعالج ونظام التشغيل ومواصفات الكاميرا الأمامية ودعم شبكات الجيل الخامس.

ويزن الهاتف 208 جرامات ويأتي بسُمك 8.1 ميليمترًا، وشاشته من نوع Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بحجم 6.9 بوصة، ودقة 3088×1440 بكسل مع دعم تقنية +HDR10، وتمتاز بدعمها لمعدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويقدم هاتف جالاكسي نوت 20 ألترا كاميرا خلفية أولى بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير فائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثانية بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتقنية التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثالثة مُخصصة للتصوير الدقيق وهى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/3.0، ويوجد حساس Space Zoom مع معدل تقريب هجين بمعدل X5، وأيضًا تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى x50 .

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20