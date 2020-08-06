كورونا يحتجز 225 عاملا في مسلخ بلجيكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وُضِع أكثر من 200 عامل في مسلخ في مدينة ستادن شمالي غرب بلجيكا، في الحجر الصحي، بعد إخضاعهم لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إثر اكتشاف سلسلة من حالات "كوفيد-19" بينهم، وفق ما عُلِم الأربعاء لدى الشركة.

وقال المتحدث باسم شركة "ويستفلي"، مانويل جوديريس، إن الكشف عن الحالات جرى "في الأيام الأخيرة" بين 225 شخصاً يعملون في غرفة التقطيع في هذا المسلخ المتخصص في لحم الخنزير في منطقة فلاندر.

بدوره، قال رئيس بلدية ستادن، فرانشيسكو فاندرجود، إنه أبلغ عن 6 حالات إيجابية في البداية وقد بلغ العدد الآن 18.

وأوضح جوديريس: "قررنا عدم المخاطرة وإجراء اختبار لجميع موظفي وحدة الإنتاج هذه وعزلهم... إنه إجراء وقائي".

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وخضع الموظفون لاختبار الكشف عن الفيروس، الأربعاء، وستصدر النتائج الخميس. وقال المسؤول إن نشاط القطع سيستمر في مواقع أخرى في الشركة.

وذكر رئيس بلدية ستادن أن اثنتين من الحالات الست الأولى الإيجابية هما لعاملين جاءا من فرنسا، واثنتين لعاملين من ستادن فيما جاء اثنان من مكان آخر في فلاندر.

وتقدم "وستفلي" نفسها كأحد أهم المنتجين الأوروبيين للحوم الخنزير الطازجة والمجهزة. وهي تعد سنويًا أكثر من 140 ألف طن من لحم الخنزير ولديها عملاء في 50 دولة حول العالم.