شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مرضى كورونا بالمستشفيات يصابون باضطراب نفسي بعد تعافيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة إيطالية أن أكثر من نصف مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات يصابون لاحقًا باضطراب نفسي، وقيم الباحثون 402 مريض بالفيروس التاجي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو كجزء من مشروع بحثي لمعرفة الآثار الطويلة الأمد للفيروس على الدماغ وبعد شهر واحد من مغادرة المستشفى، عانى عدد كبير من المتعافين إما من الإجهاد اللاحق للصدمة (PTSD) أو القلق أو الأرق أو الاكتئاب.

وأظهر المسح أن أكثر من نصف المرضى - 265 رجلاً و 137 امرأة - عانوا على الأقل من هذه الاضطرابات النفسية.

وقال البروفيسور فرانشيسكو بينيديتي، رئيس وحدة البحوث في الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي في سان رافاييل، في بيان: "كان من الواضح على الفور أن الالتهاب الذي يسببه المرض يمكن أن يكون له تداعيات على المستوى النفسي".

ونُشر التقرير في المجلة العلمية Brain، Behavior and Immunity.

بناءً على المقابلات السريرية واستبيانات التقييم الذاتي، وجد الأطباء أن اضطراب ما بعد الصدمة في 28 % من الحالات ، والاكتئاب في 31 % ، والقلق في 42 % من المرضى والأرق في 40 % ، وأخيرًا أعراض الوسواس القهري في 20 % من المتعافين .

كشفت الدراسة أن النساء أقل عرضة للوفاة بسبب الكوفيد 19 من الرجال، لكن هذه الدراسة وجدت أنهن أكثر عرضة لخطر المعاناة من القلق والاكتئاب.

والباحثون غير متأكدين من سبب ذلك، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون بسبب أجهزة المناعة لدى الرجال والنساء الذين يعملون بشكل مختلف قليلاً.

تحدث أكثر أعراض Covid-19 القاتلة بسبب الالتهاب، عندما ينتقل نظام المناعة في الجسم بشكل مفرط وتصبح هجماته على الفيروس شديدة ويحاول الأطباء السيطرة على هذه الاستجابة والتحكم فيها ويعتقد أن الالتهاب الناتج يمكن أن يكون مدمرًا للدماغ.

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وتضيف الدراسة أن هذا يضاعف من عوامل الإجهاد النفسي مثل الوصمة والعزلة الاجتماعية والمخاوف من إصابة الآخرين.

وستؤكد النتائج المخاوف المتزايدة بشأن المضاعفات الصحية المنهكة المحتملة للناجين من المرض.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذر العلماء من موجة محتملة من تلف الدماغ المرتبط بالفيروس التاجي لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.

وجدت دراسة من أستراليا في مايو دليلاً على أن ما بين 41% من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يصابون بأعراض تشبه الذهان أو الفصام ويقول العلماء إن هذا يمكن أن يظهر على أنه هلوسة وسماع أصوات.

بحثت ورقة يوليو في تأثير الالتهاب على الدماغ ووجدت الإصابة بالفيروس التاجي يمكن أن تسبب الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب في عدد أكبر من المتوقع من المرضى.

أفاد خبراء من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن "بزيادة مقلقة" وسط جائحة التهاب دماغي نادر يُعرف بأنه ناتج عن عدوى فيروسية.

عادة ما يظهر لدى الأطفال ، التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر ويؤثر على كل من الدماغ والحبل الشوكي.

يكتب الباحثون في أحدث ورقة بحثية: "اضطراب ما بعد الصدمة ، والاكتئاب الشديد ، والقلق ، كلها عبء ثقيل مرتبط بسنوات من العمر يعيش فيها المتعافون مع الإعاقة."