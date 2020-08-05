شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 4 شروط مهمة لنجاح أي حمية غذائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور ناصر الجهني، استشاري باطنة وغدد صماء وسكري، على أهمية الالتزام أثناء تطبيق أي حمية غذائية، وأن تكون الحمية مناسبة للشخص ووضعه الاجتماعي والمادي.

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وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن شروط نجاح أي حمية غذائية تتمثل يما يلي:

– تكون واقعية: الالتزام بها على المدى البعيد.

– قابله للتطبيق: من خلال إيجاد بدائل للمنوعات.

– فيها خصوصية: مناسبة للشخص والوضع الاجتماعي والمادي.

– عائلية: وذلك بمساهمة أفراد العائلة في إنجاحها.