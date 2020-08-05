شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 4 شروط مهمة لنجاح أي حمية غذائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور ناصر الجهني، استشاري باطنة وغدد صماء وسكري، على أهمية الالتزام أثناء تطبيق أي حمية غذائية، وأن تكون الحمية مناسبة للشخص ووضعه الاجتماعي والمادي.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن شروط نجاح أي حمية غذائية تتمثل يما يلي:
– تكون واقعية: الالتزام بها على المدى البعيد.
– قابله للتطبيق: من خلال إيجاد بدائل للمنوعات.
– فيها خصوصية: مناسبة للشخص والوضع الاجتماعي والمادي.
– عائلية: وذلك بمساهمة أفراد العائلة في إنجاحها.
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