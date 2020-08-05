سباق روسي صيني أمريكي على لقاح كورونا.. و"الصحة العالمية": لا نتائج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتدم المنافسة بين روسيا والصين والولايات المتحدة على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، لكن منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود أي نتائج رسمية حتى الآن.

ودعت المنظمة إلى الامتثال للبروتوكولات واللوائح السارية لدى تطوير لقاح ضد "كوفيد- 19"، بعد أن وعدت روسيا بإنتاج "الملايين" من جرعات اللقاح في مطلع عام 2021.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، رداً على سؤال عن التصريحات الروسية، إن "أي لقاح وأي دواء لهذا الغرض يجب أن يخضع بالطبع لجميع التجارب والاختبارات المختلفة قبل الموافقة على نشره".

وأضاف ليندماير خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن "هناك إرشادات وتوجيهات واضحة ولوائح تنظيمية لإنجاز الأمور بطريقة آمنة وفعالة".

وتابع "في بعض الأحيان يدعي باحثون أفراد أنهم عثروا على شيء ما، وهذا بطبيعة الحال، خبر سار. ولكن هناك فرق كبير بين العثور على لقاح ناجح أو التوصل إلى إمكانية للحصول على لقاح ناجح بعد اجتياز جميع الخطوات".

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية "لم تر أي شيء رسمي حتى الآن".

اللقاح الروسي





وأعلنت روسيا أن 3 شركات طبية حيوية ستكون قادرة على إنتاج لقاح أعده مختبر الأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "نيكولاي جاماليا"، ابتداءً من سبتمبر/أيلول، وبكميات كبيرة.

وقال وزير التجارة الروسي لوكالة أنباء "تاس" العامة، إنه "وفقا للتقديرات الأولية سنكون قادرين على توفير عدة مئات الآلاف من اللقاحات شهرياً اعتبارا من هذا العام، ثم بعد ذلك عدة ملايين في بداية العام المقبل".





وذكرت وزارة الدفاع الروسية التي تتعاون مع مركز "جاماليا" أن التجارب السريرية على جنود "أظهرت بوضوح استجابة مناعية ظاهرة" لفيروس كورونا المستجد، بدون آثار جانبية أو غير معهودة".

مع ذلك، أعرب باحثون عن قلقهم من سرعة تطوير اللقاحات الروسية، قائلين إنها ربما تجاوزت مراحل معينة من أجل تسريع العمل تحت ضغط من السلطات.

اللقاح الأمريكي

أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عن استثمار جديد بقيمة مليار دولار في مشروع لقاح ضد "كوفيد- 19" تطوره شركة "جونسون أند جونسون" للأدوية، على أن تضمن الحصول على 100 مليون جرعة منه على الأقل.

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وتلقت شركة "جونسون أند جونسون"، من خلال شركتها الفرعية "جانسن"، 456 مليون دولار في نهاية مارس/آذار من الحكومة الأمريكية.

والمليار الجديد سيمول مشروعاً تجريبياً لتصنيع لقاحها التجريبي على نطاق واسع، ويتضمن الاتفاق إمكان الحصول على 200 مليون جرعة إضافية.

ويرفع هذا المبلغ قيمة استثمارات حكومة دونالد ترامب إلى ما لا يقل عن 9,4 مليارات دولار في مشاريع اللقاحات، بما في ذلك عقود التوريد الموقعة مع 5 شركات لتقديم ما لا يقل عن 700 مليون جرعة.

لقاح صيني- ألماني

بدأت تجربة إكلينيكية على البشر في الصين على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد أعدته مجموعة الأدوية الألمانية "بَيونتك" مع شركة "فوسن فارما" الصينية، وفق ما ذكرت الشركتان في بيان، الأربعاء.

وقالت الشركتان إن 72 مشاركًا تلقوا بالفعل جرعتهم الأولى بعد الحصول على الموافقة على المرحلة الأولى من السلطات الصينية المعنية.

واللقاح التجريبي هو واحد من 4 تعتمد على تقنية "الرنا المرسال" أو الحمض النووي الريبوزي المرسال التي طورتها "بَيونتك".

ويجري تقييم لقاح تجريبي آخر في المرحلة الثالثة الأخيرة في تجربة مشتركة بين "بَيونتك" والأمريكية "فايزر"، وقد بدأت في 27 يوليو/تموز.





وتشمل تجربة المرحلة الأولى في الصين 144 مشاركًا سيحصلون على جرعتين من اللقاح التجريبي بفارق 21 يومًا.

وسيكون من تراوح أعمارهم بين 18و55 عاماً أول المشاركين، يتبعهم الأكبر سناً.

وتتسابق مختبرات الأدوية في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، الذي أودى بأكثر من 700 ألف شخص وسلب الملايين سبل عيشهم.

ويجري حاليًا تطوير أكثر من 200 لقاح تجريبي، نحو 20 منها في مرحلة التجارب الإكلينيكية على متطوعين من البشر.