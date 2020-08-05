14 خطوة لإنقاذ المصابين من نترات الأمونيوم

ليلة مأساوية عاشها الشعب اللبناني بعد انفجار مستودع يحتوي على 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير آمنة داخل مرفأ بيروت منذ نحو 6 سنوات.

ونترات الأمونيوم مركب شديد الخطورة ينتج عن انفجاره كميات هائلة من أكاسيد النيتروجين، خاصة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يُسبب تهيج الجهاز التنفسي والجلد والعين، فضلا عن مشاكل في الجهازين الهضمي والعصبي؛ لذا يجب تقديم إسعافات أولية سريعة لمن يتعرض له.

إسعاف سريع





ويقول الدكتور سامح أحمد، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، إن الهدف الأساسي من إجراء الإسعافات الأولية لمستنشقي غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) هو تخفيف أضرار المادة السامة، التي انبعثت بأقصى سرعة ممكنة، والحفاظ على سلامة التنفس والدورة الدموية والوظائف الحيوية الأخرى لدى المصاب.

ويلفت إلى أن إجراءات الإسعاف اللازمة تتوقف على حالة المصاب، فإذا كانت إصابته بالتسمم الغازي طفيفة يكفي توفير التهوية الجيدة له وإبعاده عن الجو الملوث لبضع ساعات وسيتحسن.

أما إذا كان المصاب فاقد الوعي، فهو بحاجة إلى فتح مسالكه الهوائية وتطبيق وسائل الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر، ومن المهم فحص نبضه وتنفسه كل 10 دقائق حتى وصوله إلى المستشفى، حيث توفر له أقنعة الأكسجين المحكمة أو يوضع على أجهزة التنفس الصناعي إن لم يكن قادرا على التنفس بنفسه.

إرشادات مهمة





وينتج عن استنشاق أو ابتلاع أو ملامسة نترات الأمونيوم إصابات بالغة في الجسم تصل حد التسمم؛ ما يستدعي مراعاة إسعاف المصاب في أسرع وقت باتباع إرشادات يوضحها الدكتور سامح أحمد في النقاط التالية:

- توفير الهواء النقي للمصاب.

- ارتداء الكمامة حال استمرار التعرض للانبعاث.

- عدم تحفيز التقيؤ.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

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- عدم إعطاء المصاب أي شيء عن طريق الفم حال فقدانه الوعي.





- الاعتماد على جهاز تركيز الأكسجين لمن يعاني صعوبة في التنفس.

- إجراء التنفس الصناعي لحالات صعوبة التنفس.

- إزالة أي ملابس ملوثة عن جسد المصاب.

- تغيير الملابس الضيقة في أسرع وقت.

- غسل الجلد بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.





- عدم وضع أي دواء أو مواد كيميائية على الجلد لعدم مضاعفة التهيج.

- إزالة العدسات اللاصقة في حال ارتدائها.

- غسل العين جيدا بالماء الجاري لمدة 10 دقائق.

- عدم استعمال أي نوع من القطرات.

- في كل الحالات يفضل الحصول على الرعاية الطبية.