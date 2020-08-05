بروتين بجسم الذكور يساعد على التعرف المبكر على مرضى كورونا المعرضين للخطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر علماء الفيروسات في كلية الطب البيطري في جامعة ولاية كانساس الأمريكية، دراسة تظهر العلاج المحتمل لـ COVID-19.وأظهرت الدراسة ، "أن مثبطات البروتياز الشبيهة بـ 3C ، تمنع تكاثر الفيروس التاجي في المختبر وتحسن البقاء على قيد الحياة في الفئران المصابة بفيروس MERS-CoV ، ووفقا للدراسة المنشورة فى المجلة الطبية المرموقة Science Translational Medicine، يكشف كيف تظهر مثبطات جزيء البروتياز الصغيرة فاعلية ضد فيروسات التاجية البشرية، وهذه البروتياز الشبيهة بالفيروس التاجي 3C ، والمعروفة باسم 3CLpro ، هي أهداف علاجية قوية لأنها تلعب أدوارًا حيوية في علاج الفيروس التاجي.



بروتين بجسم الذكور

قال تشانغ ، أستاذ الطب التشخيصي وبيولوجيا الأمراض المشرف على الدراسة ، "إن تطورات وعلاجات اللقاحات هي أكبر الأهداف في بحث COVID-19 ، ولكن العلاج أمر أساسي أيضا، حيث تصف هذه الورقة مثبطات البروتياز التي تستهدف فيروس كورونا 3CLpro ، وهو هدف علاجي معروف".

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توضح الدراسة أن هذه السلسلة من مثبطات 3CLpro المثالية للفيروسات التاجية منعت تكاثر فيروسات التاجية البشرية السابقة MERS-CoV و SARS-CoV-2 في الخلايا المستزرعة وفي نموذج الفئران لـ MERS، و تشير هذه النتائج إلى أن هذه السلسلة من المركبات يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة كعلاج محتمل لعدوى الفيروس التاجي البشري.

يستخدم الفريق البحثى، منح المعاهد الوطنية للصحة لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا والعدوى بفيروس نوروفيروس البشري. يمتد عملهم إلى فيروسات بشرية أخرى مثل فيروسات الأنف و SARS-CoV-2.