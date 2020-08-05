بروتين بجسم الذكور يساعد على التعرف المبكر على مرضى كورونا المعرضين للخطر

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بروتين بجسم الذكور
قال تشانغ ، أستاذ الطب التشخيصي وبيولوجيا الأمراض المشرف على الدراسة ، "إن تطورات وعلاجات اللقاحات هي أكبر الأهداف في بحث COVID-19 ، ولكن العلاج أمر أساسي أيضا، حيث تصف هذه الورقة مثبطات البروتياز التي تستهدف فيروس كورونا 3CLpro ، وهو هدف علاجي معروف".
توضح الدراسة أن هذه السلسلة من مثبطات 3CLpro المثالية للفيروسات التاجية منعت تكاثر فيروسات التاجية البشرية السابقة MERS-CoV و SARS-CoV-2 في الخلايا المستزرعة وفي نموذج الفئران لـ MERS، و تشير هذه النتائج إلى أن هذه السلسلة من المركبات يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة كعلاج محتمل لعدوى الفيروس التاجي البشري.
يستخدم الفريق البحثى، منح المعاهد الوطنية للصحة لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا والعدوى بفيروس نوروفيروس البشري. يمتد عملهم إلى فيروسات بشرية أخرى مثل فيروسات الأنف و SARS-CoV-2.
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