شكرا لقرائتكم خبر عن إيلي ليلي الأمريكية تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب علاج كورونا بالأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly عن بدء تجربتها للمرحلة 3 لدراسة ما إذا كان أحد علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا التجريبية الخاصة بها يمكن أن يمنع الإصابة بالفيروس في المقيمين والموظفين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية.

LY-CoV555 ، الجسم المضاد الرئيسي من تعاون Lilly مع التكنولوجيا الحيوية الكندية AbCellera ، هو جسم مضاد متعادل ضد كورونا.وأوضحت إيلي ليلي وشركاه في بيان أن أكثر من 40 % من الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية في الولايات المتحدة مرتبطة بمرافق الرعاية طويلة الأجل تخلق الحاجة الملحة للعلاجات لمنع COVID-19 في هذه الفئة السكانية الضعيفة.

من المتوقع أن تسجل الدراسة الأولى من نوعها ما يصل إلى 2400 مشارك يعيشون أو يعملون في مرافق تم تشخيصها مؤخرًا بكوفيد 19 والذين هم الآن عرضة لخطر التعرض.

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ستقوم بتقييم فعالية وسلامة LY-CoV555 للوقاية من عدوى كورونا واختبار ما إذا كانت جرعة واحدة من LY-CoV555 تقلل من معدل الإصابة بكورونا خلال 4 أسابيع ، كما بالإضافة إلى مضاعفات فيروس كورونا حتى 8 أسابيع

قال دانيال سكوفرونسكي ، كبير المسؤولين العلميين ورئيس مختبر ليلي للأبحاث "نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإنشاء أدوية قد توقف انتشار الفيروس لهؤلاء الأفراد الضعفاء."