شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضوئى جديد يساعد فى مكافحة العدوى الثانوية لمرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة حديثة أنه يمكن أن يكون العلاج الديناميكي الضوئي حليفًا فعالًا لمكافحة العدوى الثانوية في مرضى COVID-19.ووفقا لباحثين تابعين لمركز بحوث البصريات والضوئيات (CEPOF) في البرازيل، فإنه يُنصح باستخدام هذه التقنية ، التي تجمع بين الضوء والمواد الكيميائية الحساسة للضوء لقتل الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز التنفسي ، كعلاج مكمل .

قال الباحث الرئيسي في الدراسة، إنه يمكن أن يؤدي COVID-19 إلى مضاعفات تتجاوز الفيروس ، وعلينا أيضًا أن نسعى جاهدين للعثور على علاجات لهذه المشاكل الأخرى، ويمكن أن يحسن العلاج الضوئى من الالتهابات الثانوية في الحالات الشديدة ، وقبل كل شيء للمرضى الذين يتم تنبيبهم ويواجهون خطر الإصابة بالعدوى بكائنات مجهرية أخرى مثل البكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي".



علاج ديناميكي ضوئي جديد

وتتفاعل المركبات المستخدمة في العلاج الديناميكي الضوئي مع الضوء لإنتاج الأكسجين الفردي ، وهو نوع أكسجين عالي التفاعل يقتل الفيروسات والبكتيريا عن طريق أكسدة أغشيتها.

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وعندما يستنشق المريض هذه المواد ، يمكن تنشيط الدواء بالضوء خارج الجسم ، الذي يهاجم بعد ذلك مسببات الأمراض في الشعب الهوائية".

لا يمكن استخدام العلاج الضوئي الديناميكي لمهاجمة الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-2 مباشرة لأنه لا يزيل الكائنات الدقيقة الضارة الموجودة في مجرى الدم (فقط في الشعب الهوائية).

ومع ذلك ، يشدد الباحثون على أهمية تطوير تقنيات لمكافحة تشوهات COVID-19 الناتجة عن البكتيريا والفيروسات الأخرى ، وتجنب الحاجة إلى رعاية طبية مكثفة ، وتقليل انتقال المرض إلى أشخاص آخرين.

ولاحظ الباحثون أن "انتشار مسببات الأمراض يحدث بشكل رئيسي من خلال الجهاز التنفسي العلوي بسبب الغزو الطبيعي للبلعوم الفموي، وأن العلاج الديناميكي الضوئي "يمكن أن يساعد ليس فقط على تقليل عدد هذه الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في البلعوم الفموي ولكن أيضًا أيضا لمنع اختراقها في الحاجز المخاطي "وبالتالي الحد من انتشارها.