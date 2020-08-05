شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض يصيب الأطفال فى الخريف يسب الشلل والإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تحذر الآباء الأمريكيين من الاستعداد لتفشي مرض غامض آخر يشل الأطفال في خريف هذا العام وسط موسم الجائحة والإنفلونزا COVID-19.

وحسب ديلى ميل البريطانية فإن AFM هو مرض غامض يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يتسبب فيه العديد من الفيروسات المعوية، ولكن في المقام الأول EV-D68 - والتي تسبب عادة التهابات الجهاز التنفسي ، ولكنها تؤدي في بعض الأحيان إلى أمراض مدمرة عند الأطفال.

العلماء ليسوا متأكدين من السبب، ولكن تفشي AFM يميل إلى الحدوث كل عامين، مع إصابة أكثر من 100 طفل في خريف 2014 و 2016 و 2018.

AFM هو حالة عصبية يعتقد أنها تتطور بعد أن يهاجم فيروس حبال العمود الفقري للأطفال (بشكل مباشر أو غير مباشر) ، مما يؤدي إلى ضعف الأطراف والعضلات وأحيانًا الإعاقة الطويلة أو الشلل.

وبينما يستعد الآباء لإرسال أطفالهم إلى المدرسة وسط الوباء، فإن مركز السيطرة على الأمراض يحثهم على توخي الحذر من هذا التهديد الإضافي لصحة أطفالهم.

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يبدأ معظم مرضى AFM بالصراع مع حركة الأطراف والوجه واللسان والعينين، ثم يبدأون في فقدان السيطرة على أحد الأطراف أو أحيانًا الجسم كله - على الرغم من أن الكثيرين يحافظون على التحكم في وظائفهم الحسية والأمعاء والمثانة، وعلى عكس التهاب النخاع المستعرض ، الذي كان موجودًا منذ سنوات ، لا يزال الأطباء في حالة غامضة حول سبب وكيفية ظهور AFM.

على الرغم من أن التقارير المتفرقة للمرض تحدث في سنوات الراحة والأشهر المتداخلة ، تميل حالات AFM إلى الظهور في المقام الأول بين أغسطس ونوفمبر من كل عام ، حيث تبدأ الفيروسات المعوية في الانتشار بشكل أكثر نشاطًا.

في العام الماضي ، أصيب 238 طفلاً أمريكيًا كانوا في المتوسط بخمس سنوات بمرض AFM ، وتم نقل 98 بالمائة منهم إلى المستشفى بسبب هذه الحالة ، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض الجديد الذي صدر يوم الثلاثاء.

واضطر أكثر من نصف هؤلاء الأطفال (54 في المائة) إلى العلاج في المستشفى بسبب المرض ، و 23 في المائة يجب أن يبقوا على قيد الحياة باستخدام أجهزة تهوية ميكانيكية.

الكثير من الناس يعانون من إعاقة طويلة الأمد ، إن لم تكن دائمة، ويشعر المسؤولون الصحيون الأمريكيون بقلق خاص إزاء تكرار مرض AFM وسط جائحة الفيروس التاجي.

في المتوسط ، أظهر الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ AFM في نهاية المطاف علامات التهابات الجهاز التنفسي حوالي ستة أيام قبل القدوم إلى المستشفيات لتخدر أو ضعف الأطراف.