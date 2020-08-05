شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل دم تشخص إصابتك بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة مشكلة صحية عالمية رئيسية، وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC فإن السمنة مصدر قلق كبير لأنها مرتبطة بتأثيرها على الصحة النفسية، وانخفاض جودة الحياة، ومن الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، وعلاج السمنة يبدأ من التشخيص المبكر، في هذا التقرير نتعرف على طرق وتحاليل الدم لتشخيص مرض السمنة، بحسب موقع " verywellhealth".

طرق تشخيص السمنةمؤشر كتلة الجسم (BMI)

المقياس الأكثر استخدامًا الذي يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لتشخيص السمنة يسمى مؤشر كتلة الجسم، أو BMI يأخذ مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار محتوى الدهون الكلي في الجسم، والذي يتم التعبير عنه باستخدام وزن الشخص (بالكيلوجرام) مقسومًا على مربع طول الفرد (بالأمتار).

يتراوح مؤشر كتلة الجسم الطبيعي من 18.5 إلى 24.9 (كيلوجرام من الوزن لكل متر مربع من الطول).

قياس محيط الخصر

تسمى الدهون المخزنة في منطقة البطن بالدهون الحشوية، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

بين الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم في نطاق 25 و 34.9، يرتبط قياس الخصر لأكثر من 99 سم لدى النساء وأكثر من 101 سم عند الرجال بزيادة خطر الإصابة بالمرض قد يكون من المفيد مراقبة هذا القياس ، نظرًا لأن التغيرات في محيط الخصر هي مؤشر مستقل على الخطر ، بغض النظر عن الوزن الإجمالي ، إذا كنت ضمن النطاق الطبيعي إلى الوزن الزائد على مقياس مؤشر كتلة الجسم .

تدابير تشخيصية أخرى

تشمل التدابير التشخيصية الأخرى المستخدمة لتحديد أو تقييم السمنة ما يلي:

-فحص بدني لتقييم الطول والوزن والعلامات الحيوية وإجراء تقييم عام من الرأس حتى القدمين

-تاريخ صحي

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-تاريخ إنقاص الوزن وممارسة الرياضة وعادات الأكل

-مراجعة تاريخ العائلة (لتقييم إمكانية العوامل الموروثة)

تحاليل الدم لتشخيص السمنة

قد يتضمن الاختبار التشخيصي لحالات السمنة وزيادة الوزن بعض الاختبارات المعملية لتقييم مدى تأثير الحالة على صحة الشخص العامة والتحقق من علامات المرض الكامن الاختبارات المعملية التي سيطلبها مقدم الرعاية الصحية تعتمد على العديد من العوامل ، مثل عوامل خطر الفرد على الأمراض المرتبطة بالسمنة والأعراض الحالية.

قد تشمل الاختبارات المعملية:

-مستويات الكوليسترول: يرتبط انخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بالسمنة

- تحليل سكر الدم الصائم والهيموجلوبين A1c (HbA1c) للتحقق من علامات داء السكري.

-اختبار الغدة الدرقية لمراقبة علامات مرض الغدة الدرقية، المرتبط عادة بالسمنة

-اختبارات وظائف الكبد لفحص احتمالية الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، والتي غالبًا ما تصاحب السمنة

-قد يأمر الطبيب أو مقدم رعاية صحية آخر بإجراء اختبارات أخرى لتقييم التأثير الكلي للسمنة على الجسم. أحد هذه الاختبارات هو مخطط كهربائي للقلب ، يستخدم للبحث عن علامات أمراض القلب.