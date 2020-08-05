شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكتشفون طفرة فيروس زيكا المسئولة عن العيوب الخلقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق متعدد التخصصات من فرع جامعة تكساس الطبي بالولايات المتحدة، عن طفرة فيروس زيكا التي قد تكون مسئولة عن انتقال الفيروس في 2015/2016، وعن سبب صغر الرأس فى الأطفال ذوي الرؤوس الصغيرة المولودين للنساء الحوامل المصابات.

تسبب فيروس زيكا في حدوث وباء عالمي في عامي 2015 و 2016، مثل غرب النيل وحمى الضنك والحمى الصفراء وفيروسات الشيكونغونيا ، حيث ينتقل فيروس زيكا بشكل أساسي عن طريق البعوض، وتشكل هذه الفيروسات تهديدات مستمرة للسكان الذين يعيشون في مناطق البعوض.

يسبب فيروس حمى الضنك وحدها 390 مليون إصابة بشرية كل عام، ولأن هذه الفيروسات تنتشر بين البعوض والحيوانات / البشر ، فهي عرضة للطفرات الجينية ، مما يجعلها قادرة على ظهور الأوبئة وتسببها.

في الدراسة التى نشرت فى مجلة "the National Academy of Sciences." ، حدد فريق البحثى طفرة في بروتين Zika يمكن أن تعزز انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في الفئران الحامل، وتزيد من الأمراض العصبية والوفيات في فئران حديثي الولادة وترفع مستويات الفيروس في دم الرئيسيات غير البشرية المصابة .

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وعندما يعض البعوض فردًا بفيروس زيكا ، فإن ارتفاع مستوى الفيروس في الدم يزيد من احتمالية انتقال الفيروس إلى البعوض ، وبالتالي تعزيز إنشاء انتقال الفيروس بين البعوض والبشر في المناطق الحضرية.



طفرة فيروس زيكا

قال المؤلف الرئيسى "إن دراستنا توضح أن طفرة غلاف Zika V473M ، التي حدثت قبل وباء عام 2015 في الأمريكتين ، تعزز تجميع جزيئات فيروس زيكا في الخلايا المصابة، ويؤدي التجمع المعزز للفيروس إلى زيادة الأمراض البشرية وانتقال الأمهات، وربما يكون التغير الجيني الفيروسي الذي تم الإبلاغ عنه هنا ، جنبًا إلى جنب مع مناعة القطيع الساذجة ، قد تسبب في وباء زيكا والأمراض الشديدة في عامي 2015 و 2016".

قال شي "إن فيروسات الحمض النووي الريبي هي المسببات المرضية في أغلب الأحيان المسؤولة عن تفشي الأوبئة والأوبئة ، بما في ذلك فيروس إيبولا وسارس - CoV - 2 ، الفيروس المسبب لكوفيد 19". "إن فهم آليات ظهور الفيروس وانتقاله أمر ضروري للكشف عن الفاشيات المستقبلية والاستجابة لها. على الرغم من أن العالم يركز حاليًا على COVID-19 ، فأنا متأكد من أن COVID-19 لن يكون آخر فيروس ناشئ نواجهه. المضي قدمًا ، إن بناء قدرات الصحة العامة وتكنولوجيا الإجراءات المضادة هي الوسيلة الفعالة الوحيدة للتغلب على هذه التهديدات ".