دواء التهاب المفاصل "توسيليزوماب" يقلل وقت حالات كورونا الشديدة بالمستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة جديدة من معهد كارولينسكا ومستشفى جامعة كارولينسكا بالسويد، أن استخدام دواء "توسيليزوماب" الذي يستخدم في علاج أشكال مختلفة من التهاب المفاصل، يمكن أن يقصر بشكل كبير من الوقت على التهوية وتقصير إقامات المستشفى للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد.
ووفقا للدراسة التى نشرت في مجلة "The Journal of Internal Medicine"، تعد تلك النتائج الأول من السويد الذي يقدم نتائج تدخل دوائي محدد للحالات الشديدة من COVID-19".
وقد بدأت الدراسة بأثر رجعي في مارس 2020 خلال مرحلة مبكرة من جائحة COVID-19 وشملت 87 مريضاً يعانون من COVID-19 الشديد في العناية المركزة في مستشفى جامعة كارولينسكا جنوب ستوكهولم، حيث تلقى 29 من المرضى دواء "tocilizumab ، وهو دواء معتمد لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يمنع ما يسمى بمستقبل IL-6 لمنع الالتهاب الفيروسي الفيروسي (عاصفة السيتوكين).
ويعد الالتهاب المفرط الناجم عن الفيروس التاجي الجديد أمرًا أساسيًا في العملية المرضية ويسبب مستويات عالية من السيتوكين IL-6 ، المرتبط بمرض COVID-19 الأكثر شدة.
وأوضح الباث الرئيى بالدراسة: "يبدو أنه يمكننا المساعدة في مرضى COVID-19 المصابين بأمراض شديدة من خلال التأثير على الالتهاب في الجسم بهذا العلاج، ويجب الآن تأكيد النتائج من خلال دراسة أكبر تقوم بشكل عشوائي بتعيين المرضى إما إلى توسيليزوماب أو أي علاج آخر."
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