شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة وفيات كورونا العالمية 700ألف بواقع وفاة شخص كل 15 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس التاجي 700 ألف اليوم الأربعاء، حيث قادت الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، والمكسيك، ارتفاع عدد الوفيات، وفقا لموقع CNN الاخبارى.

وقال الموقع، استنادًا إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، يموت حوالي 5900 شخص كل 24 ساعة من فيروس كورونا COVID-19 في المتوسط، وهذا يعادل 247 شخصًا في الساعة، أو شخصًا واحدًا كل 15 ثانية.

وقال ترامب، ردا على ارتفاع الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية: "إنهم يموتون، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعنى أننا لا نقوم بكل ما في وسعنا، هذا وباء مروع".

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في البرازيل، قلل الرئيس جاير بولسونارو، من خطورة الوباء وعارض إجراءات الإغلاق، حتى عندما أثبتت إيجابية اختبارات الفيروس في عدد من وزرائه.

وكان الوباء أبطأ في البداية للوصول إلى أمريكا اللاتينية، التى يقطنها حوالي 640 مليون شخص، من معظم أنحاء العالم، لكن المسؤولين ناضلوا منذ ذلك الحين للسيطرة على انتشاره بسبب فقر المنطقة واكتظاظ المدن، يعيش أكثر من 100مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أحياء فقيرة، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حتى في أجزاء من العالم التي بدا أنها كبحت انتشار فيروس كورونا، شهدت البلدان مؤخرًا تسجيلات في يوم واحد في حالات جديدة، مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

وحققت أستراليا واليابان وهونغ كونغ وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان زيادة قياسية في الحالات مؤخرًا، كما أعلنت أستراليا عن رقم قياسي للوفيات الجديدة يوم الأربعاء.