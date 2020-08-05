شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تكشف عن موعد طرح لقاح نوفافاكس لفيروس كورونا بعد ثبوت أمانه وفعاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "CNN "الإخبارى، أن شركة نوفافاكس" Novavax"، أصدرت نتائج المرحلة الأولى يوم الثلاثاء على 131 متطوعًا تظهر بعد جرعتين من اللقاح، وطور المشاركون أجسامًا مضادة محايدة بمستويات أعلى 4 مرات في المتوسط ​​من الأجسام المضادة التى طورها الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كوروناCovid-19 ""، حيث تحارب الأجسام المضادة المحايدة الفيروس.

من جانبه، قال الدكتور جريجوري جلين رئيس نوفافاكس إن هذه النتائج مشجعة، وذكر التقرير، أن اللقاح تسبب أيضا في استجابة من الخلايا التائية، وهي نوع من الخلايا المناعية، وفقا لتحليل 16 متطوعا تم اختيارهم عشوائيا، حيث تم تقديم التقرير إلى مجلة طبية، ولكن لم تتم مراجعته بعد من قبل العلماء خارج نوفافاكس أو نشره.

وتلقى المشاركون في الدراسة جرعتين من اللقاح بجرعات مختلفة، سواء مع أو بدون مادة مساعدة وهو عنصر لتعزيز جهاز المناعة.

وأضاف الموقع، أنه من بين 126 شخصًا تم إعطاؤهم اللقاح، ظهرت 5 آثار جانبية شديدة، بما في ذلك آلام العضلات والغثيان وآلام المفاصل، وواحد كان يعاني من حمى خفيفة، استمرت الآثار الجانبية في المتوسط يومين أو أقل.

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حصل 25 متطوعًا على حقن وهمية، وهي حقن لا تفعل شيئ.

كما نشرت نوفافاكس بيانات الحيوانات يوم الثلاثاء، في الدراسة، حيث تلقى 12 قردا جرعتين من اللقاح ثم تعرضوا لفيروس كورونا Covid-19، ولم يظهر على 11 قردا ممكن تعرضوا للفيروس أي علامات للعدوى في أنوفهم أو رئتيهم، وأظهر قرد واحد فقط والذي حصل على جرعة منخفضة من اللقاح، لفترة وجيزة علامات العدوى في الرئتين، ولكن اختفت جميع علامات الإصابة بعد يومين.

كما أصدرت شركتان أمريكيتان أخريان - Moderna و Pfizer - بيانات المرحلة الأولى المشجعة. في الأسبوع الماضي ، بدأت هاتان الشركتان تجارب المرحلة الثالثة مع 30 ألف متطوع لكل منهما.

وأضاف الموقع، تلقت نوفافاكس، ومودرنا، وفايزر، وجونسون، وأسترازينيكا، وجلاكسو، تمويلًا من برنامج عملية تطوير لقاحات فيروس كورونا "Warp Speed "، التي تبنتها حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاحات Covid-19، وستتلقى شركتان آخرتان لم يتم تسميتهما أيضًا تمويلا، وفقا لما ذكره الدكتور منصف سلاوى مدير البرنامج.

وأضاف سلاوي، إنه يتوقع أن يكون اللقاح متاحا في ديسمبر أو يناير، مع جرعات كافية للأمريكيين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن، والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية، مؤكدا إنه يتوقع أن يكون هناك لقاح كافٍ لفيروس كورونا لكل أمريكي بحلول نهاية عام 2021.