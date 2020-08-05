شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سابق بالصحة العالمية: معركة كورونا ستستمر لأربع سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طبيب سابق في منظمة الصحة العالمية شارك في القضاء على مرض الجدري، أن المعركة العالمية ضد فيروس كورونا ستستمر على الأقل في السنوات الأربع القادمة مع انتقال الفيروس من نقطة ساخنة إلى أخرى، وقال دكتور لاري بريليانت، عالم الأوبئة من كاليفورنيا بأمريكا، أن السنوات القليلة المقبلة لن تكون "كئيبة ومظلمة" لأن اللقاحات الفعالة ستظهر وتقلل حدة الوباء.

وبحسب موقع جريدة "ديلي ميل" قال بريليانت: "سنواصل ملاحقة الفيروس بعد 4 سنوات من الآن.. لكن لن يكون الأمر مثل اليوم".وأضاف: "سيكون مثل برنامج القضاء على الجدري وبرنامج القضاء على شلل الأطفال".

ويرأس الدكتور بريليانت، الذي كان من بين أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية الذي ناضل من أجل القضاء على الجدري في السبعينيات، المجلس الاستشاري لإنهاء الأوبئة.وقال إن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد زيادة كبيرة في الوفيات والإصابات.

يوجد حاليًا 4.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوفي أكثر من 155000 أمريكي.

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وقال الدكتور بريليانت إن التحديات القادمة تشمل احتفالات عيد العمال وإعادة فتح المدارس والانتخابات وموسم الإنفلونزا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور أنتوني فوسي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى دفع حالات COVID-19 الجديدة إلى أسفل إلى أقل من 10 آلاف حالة في اليوم بحلول الشهر المقبل أو المخاطرة بموقف كارثي في ​​الخريف.

وقال فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي يجب أن تنخفض بسرعة من أجل السيطرة على الوباء بحلول نهاية العام.