شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تتوصل لمثبطات الإنزيم المسئول عن تكاثر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء هدفًا علاجيًا يلعب دورًا رئيسيًا في تكاثر فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، حيث ادعى علماء أمريكيون أنهم وجدوا علاجًا محتملًا لفيروس كورونا COVID-19، في دراسة نُشرت في مجلة Science Translational Medicine ، مؤكدين أنهم وجدوا هدفًا علاجيًا يلعب دورًا رئيسيًا في تضاعف فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، وفقا لما ذكره موقع" "TheHealthSit.

كيفية منع تكاثر فيروس كورونا داخل جسم الإنسان..

وزعم العلماء أن هناك مثبطا لإنزيم "البروتييز" المضادة للفيروسات، حيث يعمل هذا الإنزيم على تكاثر فيروس كورونا والمعروفة باسم 3CLpro ، وهى أهداف علاجية قوية لأنها تلعب أدوارًا حيوية في تكاثر فيروس كورونا.

ووفقًا للباحثين، فإن استخدام مثبطات هذا الإنزيم 3CLpro ، قد منع تكاثر فيروس كورونا فى تجارب على الفئران.

Advertisements

وقال كيونج أوك تشانج، الأستاذ في جامعة ولاية كانساس بالولايات المتحدة،: "تصف هذه الدراسة أن مثبطات البروتييز التي تستهدف فيروس كورونا 3CLpro ، يستهدف منع تكاثر الفيروس، واستناداً إلى النتائج التي توصلوا إليها، اقترح الباحثون أن هذه السلسلة من المركبات يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة كعلاج محتمل لعدوى الفيروس كورونا البشرى.

وأضاف الموقع، لقد أصاب فيروس كورونا الجديد، أزمة صحية غير مسبوقة في العالم، مما أسفر عن اصابة حوالي 18.142.718 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأكد موقع" TheHealthSite"، لا يترك العلماء حول العالم أي جهد لإيجاد حل لاحتواء الوباء، حيث يعمل أكثر من 160 مجموعة بحثية على إيجاد وتطوير لقاحات محتملة لفيروس كورونا التاجي الجديد، من بينها 26 مرشحًا تم اختبارهم على البشر في جميع أنحاء العالم، تخطو روسيا خطوات كبيرة في السباق بخطط لإطلاق أول لقاح COVID-19 في العالم هذا الشهر، وبدء حملة تلقيح جماعية من أكتوبر.