شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى ضد كورونا ينتقل للمرحلة الثانية من التجارب والنتائج مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أول مرشح لقاح لفيروس كورونا في الهند COVAXIN المرحلة الثانية من التجربة وذلك بجانب قيام معهد أمصال الهند في بدء الدراسات السريرية للقاح أكسفورد في غضون أسبوع وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية.

وأعلن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) إن لقاحين تم تطويرهما محليًا ضد الفيروس التاجي الجديد أكملوا المرحلة الأولى وانتقلوا إلى دراسات المرحلة الثانية، وقد أظهر كوفاكسين ، أول لقاح فيروس تاجي أصلي في الهند تم تطويره بواسطة Bharat Biotech بالتعاون مع ICMR ، ، وهو لقاح DNA ضد كورونا ، نتائج مرضية في الدراسات قبل السريرية.

وفي الوقت نفسه ، قد يبدأ معهد أمصال المرحلة 2/3 من التجارب السريرية للقاح أكسفورد أسترازينيكا الأسبوع المقبل بعد موافقة مراقب الأدوية الهندي.

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وقال الدكتور Balram Bhargava رئيس المجلس الهندى للأبحاث الطبية أن لقاحين محليين - لقاح COVAXIN وحمض DNA من Zydus Cadila أكملوا المرحلة 1 وبدأوا المرحلة الثانية من الدراسات تهدف المرحلة الأولى والثانية إلى تحديد سلامة اللقاح المرشح وفعاليته المبكرة جدًا.

وستبدأ تجربة المرشح الثالث ، وهو لقاح أكسفورد ، التجربة في غضون أسبوع وأضاف أن "لقاح أكسفورد ، الذي يتم تصنيعه من قبل معهد مصل الهند حصل على الموافقة على المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية والتي ستبدأ في غضون أسبوع في 17 موقعًا.

وأظهر لقاح جامعة أكسفورد ملف سلامة مقبول واستجابة مناعية قوية في التجارب المبكرة، سيبدأ اللقاح - المسمى Covishield في الهند التجارب في غضون أسبوع أظهرت بيانات التجربة المنشورة في مجلة The Lancet أن اللقاح أثار استجابة الخلايا التائية في غضون 14 يومًا من التطعيم ، واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا الخلايا التائية هي خلايا دم بيضاء يمكنها مهاجمة الخلايا المصابة بالفيروس التاجي ، في حين أن الأجسام المضادة هي جزيئات بروتينية قادرة على تحييد الفيروس حتى لا تتمكن من إصابة الخلايا عند التعاقد في البداية، وأفاد الباحثون أن مرشح اللقاح كان آمنًا ومحتملًا ، مع انخفاض التكاثر عند استخدام الباراسيتامول بشكل وقائي لأول 24 ساعة بعد التطعيم.