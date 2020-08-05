شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب انتهاك التباعد الاجتماعي في موجة ثانية لكورونا بألمانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيس نقابة الأطباء الألمان أن ألمانيا تتعامل بالفعل مع موجة ثانية من فيروس كورونا تهدد بتبديد نجاحها المبكر من خلال انتهاك المواطنين قواعد التباعد الاجتماعي، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي يوميًا بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة وقد حذر خبراء الصحة من أن التراخي في النظافة وقواعد التباعد بين بعض الناس ينشر الفيروس عبر المجتمعات.

ونقلت جريدة "دايلي ميل" ما قالته سوزان جونا ، رئيسة نقابة الأطباء في ألمانيا، "نحن بالفعل في حالة صعود ثانوية مسطحة لفيروس كورونا".

وأضاقت أن هناك خطرا من أن التشوق للعودة إلى الحياة الطبيعية وقمع تدابير احتواء الفيروس من شأنه أن يؤثر على النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن، وحثت الناس على الالتزام بقواعد التباعد والنظافة وارتداء الأقنعة.

ونجحت ألمانيا حتى الآن ضد وباء كورونا مع عدد وفيات أقل بكثير من بعض الدول الجيران الكبار مثل فرنسا وإيطاليا، بسبب الاختبارات واسعة النطاق ونظام الرعاية الصحية المجهز تجهيزًا جيدًا والالتزام الجيد بالمسافة الاجتماعية.

Advertisements

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكد في ألمانيا ارتفع ليصل 879 حالة جديدة باليوم ووصل العدد الإجمالي لحالات كورونا إلى 211,281 وأظهرت الحصيلة أن حصيلة القتلى المبلغ عنها 8 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9,165.

وقالت جونا إن المستشفيات مستعدة وستوفر أسرة العناية المركزة لمرضى COVID-19 على أساس متدرج، بينما تقلل في الوقت نفسه تدريجياً عدد حالات الدخول المخطط لها إلى الأجنحة العادية.

وفقًا لسجل DIVI للعناية المركزة ، هناك ما يقرب من 21000 سرير للعناية المركزة في ألمانيا، منها حوالي 12200 سرير مجانًا حاليًا حتى يوم الاثنين ، كان هناك 270 مريضاً COVID-19 في العناية المركزة ، تم وضع 130 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة مانهايم بألمانيا على 3600 شخص أن الإجهاد الوبائي بدأ في الظهور، وما يقرب من 50 % من المشاركين الآن يتواصلون اجتماعيًا عدة مرات في الأسبوع ، مقارنة بـ 30 % في مايو و 10% فقط في مارس.