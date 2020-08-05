مسؤولو صحة أبوظبي يتلقون ثاني جرعات لقاح "كورونا"

تلقى كبار مسؤولي الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غير النشّط، الأربعاء، باعتبارهم من أوائل المتطوعين في التجارب السريرية، التي تدخل مرحلتها الثالثة في إطار حملة "لأجل الإنسانية".

وكان الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة بالإنابة، من أوائل المتطوعين لتلقي جرعات لقاح "كوفيد-19" غير النشّط، والتي بدأت رسمياً في 16 يوليو.





ولم تظهر على المسؤولَين أي آثار جانبية، وأثبتت الفحوص وجود أجسام مضادة واستجابات مناعية قوية خلال التجارب الجارية حتى الآن، تحت الإشراف الطبي للخبراء، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومع الالتزام ببروتوكولات المراقبة الصارمة، التي تشمل الفحوص الطبية المباشرة بحلول اليومين الثالث والثامن من تلقي الجرعة الأولى، والمتابعة الهاتفية في اليوم السابع، ومرة ​​أخرى في اليوم الرابع عشر، كشفت التقارير المؤقتة للمسؤولين الإمارتيين استجابتهما المبدئية بشكل إيجابي للغاية حتى الآن.





وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: "بعد الحصول على اللقاح الأول، أنا وأخواني وأخواتي، لم نشتك من أي أعراض تذكر، واليوم تبدأ المرحلة الثانية من اللقاح".

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وأضاف: "الجانب الجيد أن من يحصل على اللقاح تكون له حرية التنقل في الإمارات دون الحاجة لإجراء فحص PCR".





وأكد أنه "لإغلاق البحث العلمي والموافقة على خروج العقار إلى الأسواق، نحتاج أن يصل عدد المتطوعين إلى 15 ألف شخص".

من جانبه، قال الدكتور جمال محمد الكعبي:" نقول للمشاركين في الدراسة لا تخافوا بما أنكم جزء من الدراسة، وإن نجح التطعيم، ستكونون من بين أوائل الناس الذين يحصلون على التطعيم فور اعتماده".





وأوضح أن "المركز الموجود في أرض المعارض يعتبر أكبر مركز تجرى فيه أبحاث سريرية للمرحلة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط".

وتسهم التجارب السريرية في دعم قدرات البحث والتطوير الطبي في إمارة أبوظبي، بما في ذلك القدرات الإماراتية على تصنيع اللقاح.

وتجرى التجارب السريرية الحالية باتباع الإرشادات الدولية، التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.