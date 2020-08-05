سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بعض البنوك المصرية، كما زاد سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري قرشين إلى 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع مقابل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، أمس.



وزاد الدولار قرشا واحدا لدى المصرف العربي الدولي وقرشين لدى بنك قناة السويس و4 قروش في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين.

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع على الدولار في 18 بنكا، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني وأبوظبي الإسلامي وعودة، والشركة المصرفية العربية، والبركة.

كما تكرر السعر نفسه على شاشات بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وبلوم، والتنمية الصناعية، والمشرق، ومصر إيران، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وكريدي إجريكول، والمصري لتنمية الصادرات والمصرف العربي الدولي وقناة السويس وساييب.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء عند 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية، وهو نفس السعر لدى بنوك مصر، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والأهلي اليوناني.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي- أكبر بنوك القطاع الخاص 15.93 جنيه للشراء مقابل 16.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.77 جنيه للشراء، و18.93 للبيع، وفقا لشاشة أسعار البنك الأهلي المصري.

كما سجل الجنيه الإسترليني 20.79 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحافظ الريال السعودي على سعره مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي على شاشة البنك الأهلي 49.61 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.