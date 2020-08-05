شكرا لقرائتكم خبر عن هل «الصداع» الناتج عن الضغط له مكان محدد بالرأس؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، حقيقة ارتباط الصداع الناتج عن الضغط بمكان محدد بالرأس. وأوضح النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه غالباً ما يكون الصداع بسبب الضغط في مؤخرة الرأس، ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله أو نصفه أو خلف العين وفي الصدغين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل «الصداع» الناتج عن الضغط له مكان محدد بالرأس؟.. استشاري يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.