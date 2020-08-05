شكرا لقرائتكم خبر عن 5 احتمالات لتاريخ الحياة على كوكب المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرف البشر من خلال العديد من الزيارات للقمر أنه قاحل وغير مأهول تمامًا، ولكن تبقى عوالم أخرى داخل نظامنا الشمسي مليئة بالإمكانات، والاحتمال الأكثر روعة هو الكوكب الأحمر المريخ. ومن المؤكد كما يعتقد علماء الفضاء أنه ابن عم الأرض الأصغر، حيث تدفق الماء السائل بوضوح على السطح لأكثر من مليار سنة.

وتشير الأدلة الظرفية إلى معقولية الحياة على كوكب المريخ، ليس فقط في الماضي القديم، ولكن ربما لا تزال حية، وربما نشطة في بعض الأحيان، حتى اليوم، وهناك خمسة احتمالات للحياة على كوكب المريخ، بحسب مجلة «فوربس».

وباستخدام المعلومات التي حصل عليها العلماء من مختلف المدارات والهبوط والمركبات الفضائية، تم عمل عدد كبير من الاكتشافات الرائعة على كوكب المريخ. فهناك مجاري الأنهار المجففة ودليلًا على الأحداث الجليدية القديمة على سطح المريخ. وقطع صغيرة من الهيماتيت على المريخ بالإضافة إلى أدلة وفيرة على الصخور الرسوبية، وكلاهما يتشكل فقط على الأرض في البيئات المائية. وقد لوحظ جليدًا صلبًا تحت السطح، وثلوجًا، وحتى مياه سطحية متجمدة على كوكب المريخ في الوقت الفعلي. ولوحظ أيضًا ما يحتمل أن تكون المياه السطحية المالحة تتدفق بنشاط على جدران الفوهات المختلفة، على الرغم من أن هذه النتيجة لا تزال مثيرة للجدل.

كانت جميع المكونات الخام المطلوبة للحياة على الأرض وفيرة، بما في ذلك الغلاف الجوي السميك والمياه السائلة على سطحه. على الرغم من أن كوكب المريخ لم يعد يبدو وكأنه يعج بالحياة اليوم، إلا أن هناك ثلاثة أدلة على أن الحياة الماضية أو حتى الحالية قد تكون ممكنة.

أول دليل مقنع جاء من الأدوات الموجودة على متن مركبة الهبوط فايكنغ(Mars Viking) التابعة لوكالة ناسا في عام 1976. وتم إجراء ثلاث تجارب بيولوجية: تجربة تبادل الغازات، وتجربة إطلاق حراري، تليها كروماتوجرافيا الغاز تجربة «استشراب غازي-مطياف كتلة». وجاء الدليل الثاني عندما تم العثور على جزء من نيزك مريخي- Allan Hills 84001- في 27 ديسمبر 1984.

كما اتضح أن ما يقرب من 3 ٪ من جميع النيازك التي تقع على الأرض تنشأ من المريخ، ولكن هذا كان بشكل خاص كبير: ما يقرب من 2 كجم (أكثر من 4 أرطال) ثقيل. تشكلت في الأصل على كوكب المريخ منذ حوالي 4 مليارات سنة، وهبطت على الأرض قبل حوالي 13000 سنة، عندما نظرنا بداخله في عام 1996، يبدو أنه يحتوي على مادة يمكن أن تكون بقايا أشكال الحياة العضوية المتحجرة، على الرغم من أنها قد تكون نشأت من عمليات غير عضوية أيضًا.

وأخيرًا، ظهر الدليل الثالث مع أحدث مركبة ناسا في المريخ: مسبار كيوريوستي (Curiosity)، مع تغير الفصول على كوكب المريخ، اكتشف كيوريوستي «اخراج» الميثان المنبعث من مواقع محددة تحت الأرض، ولكن فقط في نهاية فصل الشتاء المريخي ومع بداية الربيع. وهذه إشارة غامضة في أحسن الأحوال، لأن العمليات الجيوكيميائية غير العضوية يمكن أن تكون موسمية وتؤدي إلى إطلاق الميثان، ولكن العمليات العضوية والبيولوجية يمكن أن تسبب ذلك أيضًا.

وبحسب مجلة «فوربس» عندما ننظر إلى مجموعة الأدلة الكاملة، هناك خمسة احتمالات لتاريخ الحياة على الكوكب الأحمر. يمكن أن يكون عالم قاحل إلى الأبد، ويمكن أن يكون عالماً حيث ازدهرت الحياة لبعض الوقت ولكن بعد ذلك وصلت إلى طريق مسدود، يمكن أن يكون قد تم تصنيفها من قبل حياة الأرض في وقت مبكر؛ أو أنها يمكن أن تحتوي فقط على كائنات أرضية تشق طريقها إلى هناك منذ فجر عصر الفضاء.

1- لم يكن هناك حياة على المريخ على الرغم من وجود نفس المكونات الخام مثل الأرض المبكرة والظروف المائية المماثلة، فإن الظروف الضرورية التي تمكن الحياة من التكوين لم تحدث على كوكب المريخ. جميع العمليات الجيولوجية والكيميائية التي تحدث بشكل غير عضوي ما زالت تحدث، ولكن لا شيء عضوي. وقبل أكثر من ثلاثة مليارات عام بقليل، تم تجريد الغلاف الجوي للمريخ من الشمس مما أدى إلى تجفيف أي مياه سطحية سائلة وأدى إلى ظهور المريخ الحالي. وهذا هو الموقف الأكثر تحفظًا، ويتطلب أن يكون لجميع الاختبارات «الإيجابية» الثلاثة المزعومة حل غير عضوي أو قائم على التلوث، هذا أمر ممكن، ولا يزال- في ذهن الكثيرين- الافتراض. حتى تأتي بعض الأدلة القوية للغاية والتي تشير بقوة إلى الحياة الماضية أو الحالية على كوكب المريخ، من المحتمل أن تظل هذه الفرضية الرائدة.

2- كان للمريخ حياة في وقت مبكر، لكنه مات. وهذا السيناريو من نواح عديدة، لا يقل أهمية عن السيناريو السابق، من السهل جدًا تخيل أن عالم المريخ مع: جو سميك مشابه للأرض المبكرة، والماء المستقر والسائل على سطحه، وذات تنوع جيولوجي غني، والبراكين، ومجال مغناطيسي، ويوم مشابه في طول يوم الارض، ودرجات الحرارة أبرد بشكل طفيف فقط من الأرض اليوم، يمكن أن يؤدي إلى الحياة. بالنسبة للكثيرين، ومن المستحيل عمليًا تخيل أن هذه الظروف- بعد أكثر من مليار عام- لن تؤدي إلى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحياة نشأت على الأرض بعد مرور بضع مئات من ملايين السنين على تكوينها، ومع ذلك، كان لفقدان الغلاف الجوي للمريخ تأثير عميق على الكوكب، وكان من الممكن أن يؤدي إلى انقراض جميع أشكال الحياة على كوكب المريخ. يمكن أن يكشف الحفر في الصخور الرسوبية للمريخ والبحث عن أشكال الحياة المتحجرة، أو حتى الشوائب الغنية بالكربون المتحول، عن الأدلة اللازمة للتحقق من هذا السيناريو.

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3- كان للمريخ حياة مبكرة، ولا يزال مستمرا في شكل خامد في الغالب تحت السطح، هذه هي وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً، لكنها لا تزال قابلة للحياة علمياً، للحياة على كوكب المريخ. ربما استمرت الحياة في وقت مبكر، وعندما فقد المريخ غلافه الجوي، بقي عدد قليل في حالة من الرسوم المتحركة المجمدة والمعلقة. عندما ظهرت الظروف المناسبة- ربما تحت سطح المريخ، حيث يمكن أن تتدفق المياه السائلة من حين لآخر- فإن الحياة «تستيقظ» وتبدأ في أداء وظائفها البيولوجية الحيوية. وإذا كان هذا هو الحال، فلا يزال هناك كائنات حية يمكن العثور عليها تحت سطح المريخ، ربما في الرمال الضحلة على بعد بضعة أقدام أو حتى بوصات فقط تحت المركبة الفضائية. من المحتمل أننا نتحدث فقط عن الحياة أحادية الخلية، ربما لا تصل حتى إلى تعقيد الخلية، ولكن الحياة في أي عالم آخر غير الأرض ستظل ثورة للعلم. ستجمع مركبة برسيفرانس ناسا«NASA’s Perseverance rover»، التي انطلقت بنجاح في 30 يوليو 2020، عينات التربة الحرجة لمحاولة اختبار هذا السيناريو الافتراضي.

4- لم يكن للمريخ حياة حتى زرعت من كوكب الأرض طبيعيا. وقبل 65 مليون سنة، أثر جسم كبير وسريع الحركة على الأرض، وخلق حفرة تشيكشولوب (Chicxulub crater)، وارسل ما يكفي من المواد لغطاء الأرض في سحابة من الحطام، مما أدى إلى خامس انقراض جماعي كبير في تاريخ الأرض. ومثل العديد من التأثيرات الضخمة، من المرجح أن هذه القطعة قد قطعت قطعًا صغيرة من الأرض على طول الطريق إلى الفضاء، بنفس الطريقة التي ترسل بها المؤثرات على القمر أو المريخ الشهب في جميع أنحاء النظام الشمسي، حيث يهبط بعضها في النهاية على الأرض. ومن المحتمل أن تذهب بعض التأثيرات في الاتجاه الآخر أيضًا: إرسال المواد المنقولة بالأرض إلى عوالم أخرى، بما في ذلك المريخ. يبدو من غير المعقول أن المواد الموجودة في قشرة الأرض، الغنية بالحياة العضوية، لن تصل إلى المريخ على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، من المعقول للغاية أن الكائنات الحية الموجودة في الأرض وصلت إلى المريخ وبدأت في التكاثر هناك، سواء ازدهرت أم لا.

5- نشر برنامجنا الفضائي الحديث الحياة القائمة على الأرض إلى كوكب المريخ.

وأخيرًا، ربما كان المريخ حقًا كوكبًا قاحلًا بلا حياة- على الأقل لمليارات السنين- حتى فجر عصر الفضاء. ربما هبطت المواد المحمولة في الفضاء والتي لم يتم تطهيرها أو تعقيمها بنسبة 100٪ على سطح المريخ، مما أدى إلى جلب الكائنات الحية الحديثة على الأرض كمسافرين. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يكون هذا هو الحالة التي بقيت على قيد الحياة حياة بسيطة على كوكب المريخ من أصل مريخي، لكن حياة الأرض وصلت وتنافسها خارجًا، مما دفعها إلى الانقراض السريع.

من المحتمل أن الحياة نشأت على كوكب المريخ ثم الأرض. ومن الممكن أن تكون الحياة سبقت الأرض والمريخ، وقد ترسخت أشكالها المبكرة على كلا الكوكبين. ولكن في هذه المرحلة من الزمن، ليس هناك دليل دامغ على أن الحياة كانت موجودة على كوكب المريخ على الإطلاق. هناك بعض التلميحات التي يمكن أن تكون مؤشرات للحياة الماضية أو الحالية هناك، ولكن العمليات غير العضوية تمامًا يمكن أن تفسر كل واحدة من تلك النتائج المرصودة.