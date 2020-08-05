أسباب رفض المولود للرضاعة الصناعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - توفر الرضاعة الطبيعية للطفل والأم حماية وفوائد عديدة لا يوفرها الحليب الاصطناعي، ولكن قد تضطر الأم لإرضاع طفلها الحليب الاصطناعي بسبب انقطاع إنتاج الحليب أو لأسباب أخرى.

غير أنه في بعض الأحيان قد يرفض الطفل أخذ زجاجة الرضاعة من الأم، وقد يأخذها ولكنه لا يشرب ويشعر بالانزعاج منها، لذلك يجب النظر في أسباب تلك المشكلة، والتي قد تكون ضمن الأسباب الآتية، التي يشرحها لك الدكتور أحمدعبد العال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل.

1 - قد تكون حلمة الزجاجة مغلقة أو مسدودة بشيء ما، أو الفتحة ليست واسعة بما يكفي لتقطير الحليب بسرعة أو الفتحة كبيرة فيشعر بالاختناق.

2 – قد تكون درجة حرارة الحليب في الزجاجة غير مناسبة .

3 - يمكن أن يكون الحليب قد اكتسب رائحة من أي شيء آخر مثل العطور أو الأطعمة خاصة البصل والثوم، وبالتالي لا يستسيغه الطفل ويرفض تناوله.

أسباب تعود إلى الطفل

ألم وانزعاج بسبب التسنين.

قرح الفم المؤلمة أو التهاب فطريات بالفم.

عدوى الأذن التي تسبب ألماً أثناء الرضاعة.

انسداد الأنف بسبب البرد، ما يصعب عليه التنفس أثناء الرضاعة.

تغير في طعم ورائحة الحليب نتيجة تركها مجهزة لفترة طويلة.

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تفضيل الطفل الرضاعة الطبيعية:

إذا كان الطفل يرضع طبيعياً وصناعياً، فقد يرفض الطفل الحليب الصناعي لتفضيله واكتفائه بالرضاعة الطبيعية، التي تشعره بالتواصل مع الأم، والطمأنينة.

تفضيل الطفل الأطعمة الصلبة: قد تُفاجئين برفض الطفل لزجاجة الرضاعة في العموم بعد تقديم الأطعمة الصلبة له، نظراً لأنه أصبح يفضل الأطعمة الصلبة عن الحليب، وهي حالة شائعة وطبيعية لدى كثير من الأطفال، فبمجرد أن يتناول الطفل الأطعمة الصلبة يحصل على ما يحتاجه من السعرات الحرارية ويشعر بالشبع، فلا يحتاج الحليب، خاصة أنه قد يستسيغ مذاق الأطعمة أكثر من الحليب الصناعي.

كيفية التعامل مع رفض الطفل للرضاعة الصناعية

1 - استمري في المحاولة عن طريق تمرير بعض نقاط الحليب من الحلمة على فم طفلكِ، فإذا رفض توقفي وجربي في وقت آخر.

2 – يجب التأكد من أن حجم فتحة حلمة الرضاعة مناسب للرضيع.

3 - غيري في وضعيات الرضاعة، وإذا كان الطفل لديه انسداد في الأنف بسبب البرد، فاجعلي وضعه بشكل رأسي أثناء الرضاعة.

4 - جربي إرضاع طفلكِ في غرفة بدون أنوار ساطعة وفي جو هادئ لمساعدته على عدم التشتيت.

5 - احتضني طفلكِ واجعليه يلمس جلدكِ ويشعر بكِ وبنبضات قلبك.

6 - عالجي الأسباب العضوية مثل قرح الفم أو الفطريات أو مشاكل التسنين.

7 - التحقق من حالة الطفل الصحية بشكل عام وفحص مشكلات المعدة والمريء.

8 - فحص درجة حرارة اللبن الصناعي في زجاجة الرضاعة.

9 - إذا استمر رفض الطفل للرضاعة الطبيعية والصناعية بعد تجربة كل هذه الحلول، يجب حينها استشارة الطبيب للوقوف على الأسباب ومساعدتك في حلها.