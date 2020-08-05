خطوات أساسية في الأخلاق علميها لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - اعلمي أن طفلك لا يولد غير مهذب، في بعض الأحيان لا يدرك الأطفال أنه من غير اللائق أن يقاطعوا من أكبر منهم بالكلام، أو يتحدثوا عن سيدة في الشارع بصوت عال مع الإشارة إليها، ولكن رغم انشغالك، عليك تعزيز هذه الأخلاقيات في سلوك طفلك، وبها سوف تربين طفلًا مهذبًا ولطيفًا ومحبوبًا. اختصاصية التربية والسلوك مي الكركي، تدلك على المواقف التي يتوجب فيها، أن تلفتي انتباه طفلك.

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