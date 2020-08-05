أضرار نترات الأمونيوم.. اختناق وتشنج وانهيار عصبي

شهد مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، الثلاثاء، انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

ونترات الأمونيوم هي مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، ينجم عن احتراقه أكاسيد النيتروجين وهي غازات سامة تهدد حياة الإنسان.



وتعد نترات الأمونيوم مكونا رئيسيا لمادة ANFO، المعروفة باسم "زيت الوقود"، التي تستخدم كمادة تفجير اصطناعية في قطاع التعدين والمحاجر والبناء المدني، وتمثل 80% من المتفجرات الاصطناعية المستخدمة في الولايات المتحدة.

غازات سامة





الحادث المأساوي نتج عنه انبعاث أكاسيد النيتروجين السامة، وهو ما يفسر تصريح السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية، عن وجود تقارير تحدثت عن "انبعاث غازات سامة إثر انفجار مرفأ بيروت".

وينتج انفجار نترات الأمونيوم كميات هائلة من أكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) هو غاز أحمر ذو رائحة كريهة، ويتسب في تهيج الجهاز التنفسي، لذا فإن ارتفاع مستويات هذه الملوثات يثير القلق بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وبشكل عام، فإن القدرة الانفجارية العالية لهذا المركب الخطر ينجم عنها مشاكل صحية مختلفة أبرزها:

الجهاز التننفسي





استنشاق نترات الأمونيو أو التعرض لمنتجات تحلل أكاسيد النيتروجين السامة بسرعة في درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يتسبب في:

السعال.

التهاب الحلق.

ضيق التنفس.

واستنشاق كميات كبيرة يؤدي إلى:

مشاكل تنفسية حادة تصل حد الاختناق.

الحماض الجهازي (systemic acidosis).

مشاكل في الهيموجلوبين.

الجهازان الهضمي والعصبي





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استنشاق أو ابتلاع نترات الأمونيوم تتسبب في:

الصداع.

الدوخة.

آلام البطن.

القيء.

الإسهال الدموي.

الضعف والتشنجات.

اضطرابات القلب والدورة الدموية.

زرقة الجسم (cyanosi) نتيجة حدوث ميتهيموجلوبينية الدم (methemoglobinemia).

الانهيار العصبى.

العين والجلد





ملامسة مركب نترات الأمونيوم بأي كمية للوجه خاصة العين والأنف، أو حتى الجلد تتسبب في:

التهيج.

الإحمرار.

الحكة.

الألم.



