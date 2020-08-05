6 نصائح لكبار السن للتعامل مع الموجة الحارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار في مصر والعالم يزداد خطر تأثير ارتفاع الحرارة على صحة كبار السن، فهم معرضون بشكل خاص لآثار الموجة الحارة من ضربة شمس أو إجهاد حراري وهذا قد يسبب الوفاة، ووفقاً لبحث جديد أجرته وكالة المناخ الأمريكية أن 12 ألف أمريكي يموتون سنويًا لأسباب تتعلق بالحرارة وأكثر من 80٪ من الضحايا هم أكبر من 60 سنة، في هذا التقرير نقدم نصائح لكبار السن للتعامل مع الموجة الحارة بحسب موقع aplaceformom.

نصائح لكبار السن للتعامل مع الموجة الحارة1- شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف عند كبار السن

الجفاف في كبار السن هو أصل العديد من المشاكل الصحية المتعلقة بالحرارة يزيل الأملاح والمعادن الهامة من الجسم.

يمكن أن يسبب الجفاف الدوخة والتعب والصداع ومشكلات صحية أخرى لكبار السن.

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أو الطويل الأمد إلى دخول المستشفى، والتهابات المثانة ، وحصى الكلى ، وأكثر من ذلك.

تتضمن بعض المشروبات المرطبة ما يلي:

-ماء

-مشروبات عصير طبيعي 100٪ ، مثل عصير البرتقال النقي أو عصير التفاح

-المشروبات الرياضية عالية الشوارد

تجنب المشروبات التي تؤدي إلى الجفاف ، مثل:الكافيين

2. ارتداء ملابس مناسبة لمنع الإرهاق الحراري

من المهم اختيار ملابسك بعناية عندما تكون بالخارج، هذا القرار الذي يبدو صغيرا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا يمكن أن تساعدك الملابس والإكسسوارات مثل المظلات في منع حروق الشمس والإرهاق الحراري من خلال الحفاظ على البرودة.

وأفضل الملابس لفصل الصيف تشمل: ملابس فاتحة اللون، أقمشة أو مواد خفيفة الوزن، ملابس فضفاضة، القبعات أو النظارات الشمسية.

3. البقاء في المنزل خلال ساعات الظهيرة

خلال فترات الحرارة الشديدة، يكون أفضل وقت للخروج في الهواء الطلق هو الساعة 10 صباحًا أو بعد الساعة 6 مساءً، عندما تميل درجة الحرارة إلى أن تكون أكثر برودة.

بعض أفضل الطرق للتغلب على الحرارة في المنزل هي:

-أغلق النوافذ والستائر خلال النهار

-الاستحمام أو حمامات باردة

-نم في غرفة باردة واستخدم بياضات خفيفة

-أطفئ الإضاءة الاصطناعية والإلكترونيات

4. انتبه إلى مؤشر الحرارة ودرجة التكثف

في حين أن العديد من الأشخاص يتحققون بانتظام من درجة الحرارة الخارجية فقط في منطقتهم، فقد يكون من المفيد الرجوع إلى تقارير الطقس لعرض مؤشر الحرارة والرطوبة ودرجة التكثف بالهواء أيضًا.

تسرد العديد من تطبيقات الطقس ومواقع الويب درجة الحرارة بالإضافة إلى عوامل الرطوبة ودرجة الحرارة لتقريب كيف يبدو الطقس حقًا.

وتشير درجة التكثف أو نقطة الندى العالية إلى وجود رطوبة أكبر في الهواء، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية (NWS). كلما ارتفعت نقطة الندى ، كلما شعرت بالرطوبة والحرارة.

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نطاقات نقطة الندى هي:

-أقل من أو يساوي 55: مريح أو جاف

-بين 55 و 65: رطب وحار

-أكبر من أو يساوي 65: حار جدا ورطب

5. تجنب التعرض للحرارة

يمكن أن يساعد تذكر الأمور السهلة في الصيف على تحسين مستويات الصحة والطاقة العامة لكبار السن عند التعرض لأشعة الشمس ، يعمل جسمك لساعات إضافية للحفاظ على البرودة. يزداد معدل ضربات القلب والأيض أيضًا لهذا السبب قد تشعر بالإرهاق حتى عند الجلوس بالخارج.

عندما تكون الرطوبة أو نقطة الندى عالية، من الأفضل الاسترخاء وتجنب:

-الرياضة في الهواء الطلق

-الأعمال المنزلية

-أنشطة شاقة

6. تناول الأطعمة الصحية والمرطبة

بالإضافة إلى زيادة السوائل الخاصة بك، يمكن أن تحافظ العديد من أنواع الفاكهة والخضروات المختلفة على تغذية جسمك وترطيبه أيضًا تناولها كوجبة خفيفة ، أو تناولها كطبق جانبي مع وجبتك التالية. يمكنك حتى تقطيع القليل من الماء لتضخ المياه وإضافة نكهة إضافية.

تتضمن الفواكه المرطبة:

-البطيخ

-فراولة

-جريب فروت

-أناناس

تشمل الخضراوات المرطبة:

-خيار

-خس

-كرفس

-فجل

-كوسة