شكرا لقرائتكم خبر عن عقمه واكشف عليه واهتم بوزنه.. نصائح للحفاظ على صحة الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلاب مثل البشر فى ادمغتهم هو ما اثبته العلماء مؤخرا ووفقًا لدراسة جديدة، يعالج كل من أدمغة الكلاب والأدمغة البشرية بنفس الطريقة، لذلك يجب أن نحافظ على صحة الكلاب ونحميهم من خطر الاصابة بالأمراض، وحسب ما ذكره موقع dogtime فهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلب وهى:

1: التعقيم

يمنع التعقيم كلبًا من السخونة ويمكن أن يساعد في منع سرطان الثدي و تقيح الرحم أو عدوى الرحم، تحييد كلب ذكر يمكن أن يزيل السلوك العدواني ويساعد على منع سرطان الخصية وأمراض البروستاتا والفتق.

2:تطعيم

في عمر الثلاثة أشهر ، تكون الأجسام المضادة الواقية التي تنتقل بشكل طبيعي من خلال حليب الأم قد استهلكت ، ويجب أن يتم تطعيم جروك للمساعدة في حمايته ضد العديد من الأمراض المعدية الشائعة ، بما في ذلك داء البريميات ، والقصور ، والفيروسات القهقرية ، وكذلك لقاح داء الكلب، قد يوصي الطبيب البيطري أيضًا بالتطعيمات ضد سعال الكلاب ومرض لايم. اللقاحات ستنقذ حياة كلبك.

3: قم بزيارة الطبيب البيطري

تحتاج الكلاب إلى زيارات منتظمة للطبيب لضمان صحة جيدة، يتيح الفحص الصحي السنوي للطبيب البيطري فرصة التخلص من أي مرض أو مخاوف صحية في مهده قبل أن يتسبب في مشاكل كبيرة وفواتير، سوف يسأل الطبيب البيطري عن سلوك حيوانك الأليف وعادات الأكل وممارسة التمارين الرياضية ، أثناء فحص الإحصائيات الحيوية لكلبك.

4:اعلن الحرب على البراغيث والقراد

يمكن أن تسبب البراغيث مشاكل صحية تتجاوز حكة الجلد. يمكن أن تكون مصدرًا للحساسية وفقر الدم والديدان الشريطية، يجب عليك معالجة جميع حيواناتك الأليفة ، وليس فقط تلك التي تكون فيها البراغيث واضحة.

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يجب أن تكون متيقظًا بشكل خاص في الأشهر الأكثر دفئًا ، ومع الاحترار العالمي ، يبدو أن تلك الأشهر الأكثر دفئًا تستمر لفترة أطول وأطول ، مما يعني أنك قد تحتاج إلى تمديد تلك العلاجات الصيفية.

5:علاج دودة القلب عن طريق منعه

يصعب علاج الديدان القلبية ويمكن أن تكون قاتلة لكلبك لذا فإن الوقاية هي المفتاح، إعطاء كلبك جرعة واحدة شهريًا من الجهاز اللوحي ، مثل Heartguard ، يمكن أن يوقف دودة القلب قبل أن يبدأ.

ممارسة الرياضة من خلال المشي واللعب مع كلبك سيحافظ على لياقتك البدنية وصحية عقليًا ويقلل من فرصة السلوك العدائي والمدمّر أيضًا، يساعد التمرين المنتظم كلبك على الحفاظ على وزن صحي وقلب ، مع زيادة كتلة العضلات. ستختلف متطلبات تمرين كلبك اعتمادًا على السلالة والجنس والعمر والصحة.

7: راقب وزن الكلب

يعد عدم ممارسة الرياضة والإفراط في التغذية مشكلة في الحيوانات الأليفة بقدر ما هو في الناس. لا يستطيع كلبك تحديد مقدار التمارين التي يحتاجها أو نوع الطعام الأفضل لتناوله، فقط انت تستطيع عمل هذا.

8.فحوصات الصحة الأسبوعية

واحدة من أفضل الطرق لمنع المشاكل الصحية هي فحص كلبك أسبوعيًا. أولاً ، افحص معطف جلدك وجلد الكلب بحثًا عن التورم أو الرقائق أو الجرب. ثم انظر في أذن وعيني الكلب بحثًا عن أي علامات احمرار أو إفرازات. راقب أخيرًا أي تغييرات في عادات الأكل أو الشرب. إذا كان أي شيء يختلف عن ما هو طبيعي لكلبك ، استشر الطبيب البيطري.

9: تنظيف الأسنان

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على مشاكل في الأسنان أو اللثة. يمكن أن تتراكم جزيئات الطعام واللعاب والبكتيريا المعروفة باللويحات على اللثة والأسنان وتسبب العدوى إذا لم تعالج هذا ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى تسوس الأسنان وحتى الانتقال إلى مجرى الدم وتؤثر على قلب حيوانك الرئوي والرئتين والكبد والكلى والعظام والمفاصل.