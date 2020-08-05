شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يؤثر فيروس كورونا على المرضى وينتشر فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتمي الفيروس الذي يسبب COVID-19 إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تسبب العديد من الأمراض بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، ومع ذلك ، هذه سلالة جديدة وغير معروفة سابقًا من فيروسات التاجية، ولا يوجد سجل لهذا الفيروس في التاريخ المعروف.

ويعد هذا هو السبب في عدم قدرة العلماء على معرفة المرض، وحتى الآن ، حير العلماء وعامة السكان على حد سواء، فمنذ ظهوره لأول مرة في مقاطعة ووهان في الصين ، انتشرت بسرعة إلى جميع أنحاء العالم. الآن ، حتى بعد أكثر من 6 أشهر من الوباء ، ما زلنا لا نملك لقاحًا وعلاجًا له.

ووفقا لتقرير موقع "HealthSite " هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول كيفية انتشار هذا المرض وكيف يؤثر بالضبط على الشخص، وهناك الكثير من الارتباك بين عامة السكان أيضًا، ففي الأيام الأولى للوباء ، كان يعتقد أن الحمى والسعال وصعوبات التنفس تشير إلى الإصابة.

ولكن ، مع مرور الوقت ، ظهرت مضاعفات جديدة وأكثر حدة، ولا يزال هناك الكثير من الارتباك حول طبيعة الفيروس وكيف يؤثر بالضبط على جسم الإنسان.

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س : ما هو دور أقنعة الوجه في وقف انتقال العدوىلوقف انتشار المرض ، من المهم الالتزام بإرشادات السلامة التي وضعتها المنظمات الصحية، لذا فأن ارتداء قناع الوجه هو إجراء وقائي مهم.

أقنعة الوجه محلية الصنع فعالة جدًا في حمايتك من الفيروس إذا لم تكن على اتصال وثيق مع شخص مصاب، وينطبق الشيء نفسه على الأقنعة الجراحية ، حيث توفر حوالي 40 إلى 45 % من الحماية.

ولكن أقنعة N95 يمكنها تصفية 95 % من جميع الجسيمات، وتحتاج إلى ارتداء هذا إذا كنت عاملاً في الرعاية الصحية أو إذا كنت على اتصال وثيق مع المصابين.

ولكن هنا أيضًا ، تحتاج إلى اختيار واحد لا يحتوي على صمام لأنها تسمح للهواء بالخروج من القناع والدخول إلى القناع أيضًا.



س : كيف يؤثر كوفيد 19 على مرضى الأمراض المزمنةفيروس COVID-19 خطير بشكل خاص لكبار السن وذوي الحالات الصحية الأساسية، ومرضى القلب هم أكثر عرضة لهذه العدوى، فمن المحتمل أيضًا أن يصابوا بسلالة أكثر شدة من الفيروس التاجي الجديد. لذلك ، ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية. س : كيف يؤثر كوفيد 19 على مرضى الأمراض المزمنةفيروس COVID-19 خطير بشكل خاص لكبار السن وذوي الحالات الصحية الأساسية، ومرضى القلب هم أكثر عرضة لهذه العدوى، فمن المحتمل أيضًا أن يصابوا بسلالة أكثر شدة من الفيروس التاجي الجديد. لذلك ، ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية.