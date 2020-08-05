س و ج.. كيف يؤثر فيروس كورونا على المرضى وينتشر فى الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينتمي الفيروس الذي يسبب COVID-19 إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تسبب العديد من الأمراض بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، ومع ذلك ، هذه سلالة جديدة وغير معروفة سابقًا من فيروسات التاجية، ولا يوجد سجل لهذا الفيروس في التاريخ المعروف.
ويعد هذا هو السبب في عدم قدرة العلماء على معرفة المرض، وحتى الآن ، حير العلماء وعامة السكان على حد سواء، فمنذ ظهوره لأول مرة في مقاطعة ووهان في الصين ، انتشرت بسرعة إلى جميع أنحاء العالم. الآن ، حتى بعد أكثر من 6 أشهر من الوباء ، ما زلنا لا نملك لقاحًا وعلاجًا له.
ووفقا لتقرير موقع "HealthSite " هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول كيفية انتشار هذا المرض وكيف يؤثر بالضبط على الشخص، وهناك الكثير من الارتباك بين عامة السكان أيضًا، ففي الأيام الأولى للوباء ، كان يعتقد أن الحمى والسعال وصعوبات التنفس تشير إلى الإصابة.
ولكن ، مع مرور الوقت ، ظهرت مضاعفات جديدة وأكثر حدة، ولا يزال هناك الكثير من الارتباك حول طبيعة الفيروس وكيف يؤثر بالضبط على جسم الإنسان.
أقنعة الوجه محلية الصنع فعالة جدًا في حمايتك من الفيروس إذا لم تكن على اتصال وثيق مع شخص مصاب، وينطبق الشيء نفسه على الأقنعة الجراحية ، حيث توفر حوالي 40 إلى 45 % من الحماية.
ولكن أقنعة N95 يمكنها تصفية 95 % من جميع الجسيمات، وتحتاج إلى ارتداء هذا إذا كنت عاملاً في الرعاية الصحية أو إذا كنت على اتصال وثيق مع المصابين.
ولكن هنا أيضًا ، تحتاج إلى اختيار واحد لا يحتوي على صمام لأنها تسمح للهواء بالخروج من القناع والدخول إلى القناع أيضًا.
س : كيف يؤثر كوفيد 19 على مرضى الأمراض المزمنةفيروس COVID-19 خطير بشكل خاص لكبار السن وذوي الحالات الصحية الأساسية، ومرضى القلب هم أكثر عرضة لهذه العدوى، فمن المحتمل أيضًا أن يصابوا بسلالة أكثر شدة من الفيروس التاجي الجديد. لذلك ، ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية.
أي مريض يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقًا من المحتمل أن يحصل أي شخص آخر على الفيروس، ومع ذلك ، فإن مدى انتشار الفيروس في الجسم ومدى مهاجمته الشديدة لأعضاء الجسم المختلفة ذات العواقب السريرية الشديدة تعتمد على المخاطر الموجودة مسبقًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.
س : كيف يهاجم الفيروس الأوعية الدموية؟يهاجم هذا الفيروس الأوعية الدموية، نظرًا لأن معظم الأشخاص المصابين بأمراض القلب قد يكون لديهم تلف في الأوعية الدموية ، فمن المحتمل أيضًا أن يكون لديهم مضاعفات شديدة، حيث يؤثر الفيروس على الأوعية الدموية الصغيرة ، مما قد يؤدي إلى التخثر والنوبة القلبية. س : هل مرضى السكر فى خطر من كورونا ؟مرضى السكري هم أيضا في مجموعة عالية المخاطر، فمرضى السكري لديهم مناعة منخفضة من الخلايا التائية ومستويات أعلى من السيتوكين، وإذا كانت مستويات السكر في الدم تتحكم في وقت الدخول إلى المستشفى ، فإن خطرها مرتفع مثل أي شخص آخر".
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