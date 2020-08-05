هل تقلل علاجات مرض السكر من خطر الإصابة بالخرف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت تجربة رئيسية إلى أن دواء السكري الشائع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، حيث يعتقد الخبراء أنه في الوقت المناسب ، يمكن إعطاؤه لأي شخص معرض لخطر الإصابة بالمرض.

وحسب الديلى ميل البريطانية تشير دراسة دولية أجريت على 15.800 شخص مصاب بداء السكري ، بقيادة جامعة إكستر ، إلى أن اللفحة اليومية التي تسمى liraglutide قد تقلل من فرصة الإصابة بالخرف إلى النصف. Semaglutide ، وهو دواء مماثل يؤخذ على شكل حبوب ، كان له نفس التأثير.

وقد تم وصف العلاجين على نطاق واسع بالفعل في NHS لمرضى السكر من النوع 2 لإدارة حالتهم، كما يمكن استخدامها في بعض الأحيان لمعالجة السمنة.

لكن هذه النتائج الأخيرة تشير إلى أنها قد تساعد في درء الخرف - حيث يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 70 في المائة.

يعتقد الخبراء أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام الأدوية من قبل مرضى السكر للحد من خطر الإصابة بالخرف ولكن ، بشكل حاسم ، يُعتقد أنهم يعملون بالطريقة نفسها لمن لا يعانون من مرض السكري.

يقوم الباحثون في إمبريال كوليدج لندن بالفعل باختبار liraglutide على 200 شخص مصاب بمرض الزهايمر المعتدل ، لمعرفة ما إذا كان يبطئ تقدم المرض.

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وقال قائد الدراسة البروفيسور كليف بالارد: "هذه النتائج مقنعة للغاية ... والسؤال التالي هو ما إذا كان يمكن استخدامها لعلاج ضعف الإدراك المعتدل ومرض الزهايمر".

يعتقد الباحثون أن هذه الأدوية تعمل على الخرف عن طريق خفض نسبة السكر في الدم - والتي تسد الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ عند مستويات عالية. ولكن هناك أدلة ناشئة على أن العلاجات تقلل أيضًا من مستويات البروتينات النشوانية والتاو السامة التي تسبب مرض الزهايمر. قدم البروفيسور بالارد نتائجه إلى المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر.

من بين 7907 شخصًا تم إعطاؤهم عقار liraglutide و semaglutide ، أصيب 15 شخصًا بالخرف بعد متوسط ​​3.6 سنوات من المراقبة. من أصل 71313 دواء وهمي ، أصيب 32 بالخرف ، مما يشير إلى أن العلاجات قللت من الخطر بأكثر من النصف.

تم تصميم التجربة لتقييم الآثار القلبية الوعائية للأدوية ، بدلاً من التأثير على الخرف ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من التجارب المستهدفة.

لكن هذه الأمور جارية بالفعل ، ومن المتوقع أن تقدم الدراسة الإمبراطورية تقريراً في غضون أشهر.

قالت فيونا كاراغر ، من جمعية مرض الزهايمر ، إن العلاجات "المُعاد استخدامها" يمكن أن تكون "مُغيّرًا للألعاب". وأضافت: "يقدر أن 850.000 شخص في المملكة المتحدة مصابون بالخرف ، ولا توجد حاليًا أدوية يمكن أن تبطئ تقدم المرض".

قال البروفيسور بالارد إذا كانت النتائج القادمة إيجابية كما هو متوقع ، فستوفر علاجًا فعالًا لدرء الخرف للمرة الأولى.

وأضاف البروفيسور: "إذا ثبت أن [المركبات] تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري ، فقد نتوقع إعطاؤها للأشخاص الذين يعانون من مخاطر الأوعية الدموية".