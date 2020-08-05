شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تسمم الدم وما طرق الوقاية من الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الدم أو الإنتان هو عندما يكون جسمك لديه استجابة شديدة بشكل غير عادي للعدوى ويطلق عليه أحيانًا تعفن الدم، حيث يطلق جهاز المناعة، الذي يدافع عنك من الجراثيم، الكثير من المواد الكيميائية في الدم يؤدي هذا إلى التهاب واسع النطاق يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء تقلل الجلطات من تدفق الدم إلى الأطراف والأعضاء الداخلية، حتى لا تحصل على العناصر الغذائية والأكسجين الذي تحتاجه، في هذا التقرير نتعرف على أعراضه وطرق الوقاية من الإصابة به، بحسب موقع "webmd".





في الحالات الشديدة، يتسبب الإنتان في انخفاض خطير في ضغط الدم يطلق الأطباء على هذا "الصدمة الإنتانية" يمكن أن يؤدي بسرعة إلى فشل الأعضاء، مثل الرئتين والكليتين والكبد وهذا يمكن أن يكون قاتلاً.

أسباب تسمم الدم

غالبًا ما تتسبب العدوى البكتيرية في الإنتان ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التهابات أخرى يمكن أن تبدأ في أي مكان تدخل البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات أو الفيروسات إلى جسمك، حتى لو كان شيئًا صغيرًا مثل الظفر.

يمكن أن تؤدي عدوى العظام، التي تسمى التهاب العظم، إلى الإنتان في الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، قد تدخل البكتيريا من خلال الجروح الجراحية، القسطرة البولية ، وقرح الفراش.

اعراض تسمم الدم

لأنه يمكن أن يبدأ في أجزاء مختلفة من جسمك، يمكن أن يكون للإنتان العديد من الأعراض المختلفة قد تشمل العلامات الأولى التنفس السريع تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

-حمى وقشعريرة

-درجة حرارة الجسم منخفضة للغاية

-التبول أقل من المعتاد

-ضربات قلب سريعة

-قئ و غثيان

-إسهال

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-التعب أو الضعف

-بقع الجلد أو تغير لونها

-التعرق أو الجلد الرطب

-ألم حاد

علاج الإنتان

من المحتمل أن يبقيك طبيبك في وحدة العناية المركزة في المستشفى سيحاول فريقك الطبي إيقاف العدوى ، والحفاظ على عمل أعضائك ، وإدارة ضغط الدم يمكن أن تساعد سوائل الوريد والأكسجين الإضافي في ذلك.

قد تحارب المضادات الحيوية واسعة النطاق الالتهابات التي تسببها البكتيريا في وقت مبكر.

الوقاية من تسمم الدم

الوقاية من العدوى هي أفضل طريقة لمنع الإنتان. اتخذ هذه الخطوات:

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة.

-مواكبة اللقاحات الموصى بها لأمراض مثل الانفلونزا وجدري الماء.

-حافظ على السيطرة على أي حالات صحية مزمنة.

-إذا كنت مصابًا بجرح في جلدك ، فقم بتنظيفه في أقرب وقت ممكن، وانتبه لعلامات العدوى.

-عالج أي عدوى مبكراً.