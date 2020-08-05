شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفة لظهور الكدمات العشوائية فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكدمات هي من الأمور الشائعه للغاية وتحدث عندما يصبح الدم محصورًا تحت الجلد ، وعادةً ما يحدث بعد إصابة تصيب الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية الصغيرة ومع ذلك ، ليس كل الكدمات لها تفسير بسيط.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday على الرغم من أن الكدمات العشوائية أو المفاجئة لا تعني بالضرورة أن الشخص يعاني من حالة طبية ، إلا أنه قد يكون من المفيد مناقشة الأمر مع الطبيب.

قد تشير الكدمات العشوائية إلى وجود مشكلة صحية كامنة معظم الكدمات لا تقلق وستشفى خلال أسبوعين يمكن أن تختلف في اللون ، وقد يؤثر لون الجلد على مظهر الكدمة.

ومع ذلك ، قد تكون الكدمات العشوائية والمتفرقة عرضًا لشيء أقل وضوحًا ، خاصة إذا كانت هناك أعراض أخرىقد تكون الكدمات على الجذع أو الظهر أو الوجه مصدر قلق بشكل خاص.

أسباب ظهور الكدمات

العمر: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالكدمات يصبح الجلد أنحف وأقل مرونة ، خاصة على ظهر الذراعين تفقد الأوعية الدموية المرونة وتتكسر بسهولة أكبر.

الجنس: تميل الإناث إلى الكدمات بسهولة أكبر من الذكور على الرغم من عدم وجود أدلة طبية قاطعة على السبب ، إلا أن الإناث عادة ما يكون لديهن جلد أرق ، مما يسهل ظهور الكدمات.

علم الوراثة: يمكن أن يكون الميل إلى الكدمات بسهولة في الأسره على سبيل المثال ، مرض فون ويليبراند هو اضطراب نزيف وراثي لا يتخثر فيه الدم بشكل صحيح هذا يؤدي إلى كدمات سهلة أو كدمات أكبر

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فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للكدمات العشوائيةالأدوية والمكملات الغذائية

تقلل الأدوية مثل مضادات التخثر والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والكورتيكوستيرويدات من قدرة الدم على التجلط. قد يؤدي ذلك إلى تسرب الدم من الأوعية وتراكمها تحت الجلد.

اضطراب نزيف أو تخثر

يمكن أن تسبب اضطرابات النزيف الكامنة مثل الهيموفيليا ، نقص الصفيحات ، أو نقص العامل الخامس كدمات.

الهيموفيليا حالة وراثية حيث يفتقر الناس إما إلى عامل التخثر الثامن أو التاسع ، مما يؤدي إلى كدمات مفرطة. وهي حالة نادرة تصيب الذكور في الغالب.

يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الصفيحات المناعي من انخفاض عدد الصفائح الدموية ، ويمكن أن تظهر الكدمات أيضًا دون سبب. الصفائح الدموية هي خلايا تساعد الدم على التجلط ووقف النزيف.

نقص العامل الخامس هو اضطراب نزيف نادر حيث يفتقر الناس إلى عامل تجلط البروتين وهذا يمنع الدم من التجلط يمكن أن تحدث الأعراض في أي عمر ، ولكن معظم الحالات الشديدة تميل إلى الحدوث أثناء الطفولة.

عدوى

الإنتان هو عدوى تسبب تراكم السموم في الدم أو الأنسجة غالبًا ما يصاب الأشخاص المصابون بالإنتان بمجموعة من بقع الدم الصغيرة ، تشبه نقاط الوخز في الجلد (نمشات) أو المناطق الأرجوانية بدون علاج ، قد تزيد هذه في الحجم ، وتوحد معًا ، وتشكل كدمات أكبر.

نقص فيتامين

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الضعيف على الصحة بعدد من الطرق السلبية ، ويمكن أن يساهم نقص الفيتامينات في الكدمات العشوائية تشمل بعض أوجه القصور نقص فيتامين ج ونقص فيتامين ك.

مطلوب لإنتاج الكولاجين ، وتعزيز جهاز المناعة ، والحفاظ على النشاط المضاد للأكسدة ، فيتامين ج متعدد الاستعمالات وحيوي للصحة. كما أنه يزيل الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى تنكس الأنسجة وكدمات عشوائية.