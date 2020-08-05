شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خيارات العلاج لسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك طرق عديدة لعلاج سرطان الرئة، لكن الإجراء الذي سيتبناه الطبيب في النهاية يعتمد على الكثير من الأشياء مثل نوع سرطان الرئة ومدى انتشاره.وغالبًا ما يتم علاج الأشخاص المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الموجه.

ولكن من المهم أن تعرف أن الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب أمر ضروري للكشف عن أى مراحل مبكرة للسرطانات، ولكن وفقا لتقرير موقع " healthsite" فبسبب الخوف من COVID-19 ، يتجنب المرضى الذين يعانون من أعراض سرطان الرئة زيارة المستشفيات، وهذا قد يقف في طريق التشخيص المبكر.

وفي الوقت نفسه ، فإن الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرًا يؤجلون بدء العلاج ، والذين يخضعون للعلاج بالفعل إما يتخطون العلاج الكيميائي أو يؤخرون الجراحة، وهذا الوضع يزيد من تفاقمه تداخل أعراض سرطان الرئة مقابل COVID-19.



خيارات العلاج المتاحة لسرطان الرئة الجراحة خيارات العلاج المتاحة لسرطان الرئة الجراحة

في خيار العلاج هذا ، سيقوم الجراح بإجراء عملية قطع الأنسجة السرطانية، وفي الوقت الحاضر ، هناك جراحة صدرية بمساعدة الفيديو (VATS) ، والتي يستخدمها الأطباء لعلاج بعض أورام الرئة الصغيرة، حيث سيتم إزالة أجزاء من الرئة من خلال شقوق أصغر، وهذا يعني بقاء أقصر في المستشفى وألم أقل للمرضى.

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العلاج الإشعاعيفي خيار العلاج هذا ، يتم استخدام الأشعة عالية الطاقة (على غرار الأشعة السينية) لقتل السرطان، ويستخدم الباحثون الآن تصوير الورم في الوقت الفعلي ، مثل التصوير المقطعي المحوسب رباعي الأبعاد (4DCT).

للمساعدة في تحسين العلاج، تقوم آلة التصوير المقطعي المحوسب بمسح الصدر بشكل مستمر لمدة 30 ثانية تقريبًا للكشف عن مكان الورم بالنسبة للهياكل الأخرى أثناء تنفس الشخص، وهذا يساعد الأطباء على إيصال الإشعاع بدقة أكبر للورم.

و تساعد هذه التقنية أيضًا في إظهار ما إذا كان الورم مرتبطًا بهياكل غزيرة في الصدر أو يغزوها ، مما قد يساعد الأطباء في تحديد ما إذا كان المريض مؤهلاً لإجراء عملية جراحية.



العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي هذا هو خيار العلاج القياسي لجميع أنواع السرطان تقريبًا بما في ذلك سرطان الرئة، وهنا يستخدم الطبيب أدوية خاصة لتقليص أو قتل السرطان، ويمكن أن تكون الأدوية حبوبًا تتناولها ، أو أدوية يتم إعطاؤها عن طريق الوريد في الأوردة ، أو في بعض الأحيان.



أدوية العلاج الموجه يستخدم الأطباء الأدوية لمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، يمكن أن تكون الأدوية حبوبًا تتناولها ، أو أدوية يتم إعطاؤها عن طريق الوريد في الأوردة، ويسعى العلماء باستمرار لمعرفة المزيد عن العمل الداخلي لخلايا سرطان الرئة التي تتحكم في نموها وانتشارها، وقد أدى ذلك إلى تطوير عقاقير علاجية مستهدفة جديدة ، يتم استخدام العديد منها بالفعل لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة . أدوية العلاج الموجه يستخدم الأطباء الأدوية لمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، يمكن أن تكون الأدوية حبوبًا تتناولها ، أو أدوية يتم إعطاؤها عن طريق الوريد في الأوردة، ويسعى العلماء باستمرار لمعرفة المزيد عن العمل الداخلي لخلايا سرطان الرئة التي تتحكم في نموها وانتشارها، وقد أدى ذلك إلى تطوير عقاقير علاجية مستهدفة جديدة ، يتم استخدام العديد منها بالفعل لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة .





العلاجات المناعيةيركز العلماء الآن على تطوير أدوية العلاج المناعي لتمكين جهاز المناعة لدى الشخص من محاربة السرطان. هذه تسمى مثبطات نقاط التفتيش المناعية.