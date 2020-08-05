شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنفل على صحة الجسم وحمايته من الامراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنفل واحد من أشهر أنواع التوابل التى تستخدم فى اعداد الأكلات المختلفة، حيث يتميز بمذاقه الطيب والمختلف، فضلا عن ذلك يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد القرنفل هى: فوائد القرنفل على صحة الجسم

فوائد القرنفل على صحة الجسم 1:يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات. 2:يحتوى القرنفل على كمية عالية من المواد المضادة للالتهابات والمواد المضادة للأكسدة ، فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ إن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى "الفينولات" والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة ومحاربتها. Advertisements 3: يساعد القرنفل على تخفيف التهابات الجهاز التنفسي ومنها نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية. 4:يحتوى القرنفل على كمية عالية من المواد المضادة للالتهاب والجراثيم والفيروسات. 5:يخفف التهابات اللثة ومشاكل الاسنان نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية. 6:يحتوى القرنفل على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح. 7:يعتبر القرنفل من التوابل الغنية بالفيتامينات والتى تعمل على تعزيز الصحة الجنسية. 8:يحتوى القرنفل على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم والوقاية من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها مريض السكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد القرنفل على صحة الجسم وحمايته من الامراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.