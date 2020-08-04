شكرا لقرائتكم خبر عن تناول حبوب منع الحمل يمكن أن يعرض النساء لخطر أكبر للوفاة حال الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل، يمكن أن يتعرضن لخطر أكبر للوفاة إذا أصبن بفيروس كورونا، حيث أن بعض أنواع وسائل منع الحمل يمكن أن تزيد من خطر تجلط الدم.

لكن الباحثين يقولون إن الإصابة بـ Covid-19 تجعل خطر تخثر الدم أعلى، ووفقا لتقرير موقع "thesun" تظهر الدراسات أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب الجلطات، ويمكن أن يساهم في عدد الأشخاص الذين يموتون.

وحذر خبراء طبيون من قبل من أن ما يصل إلى ثلث المرضى الذين يعانون من مرض خطير في Covid يصابون بالجلطات، والآن ، تشير الأبحاث الجديدة من الولايات المتحدة إلى أن النساء الحوامل ، أو يتناولن حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يواجهن نفس الخطر.



حبوب منع الحمل وفيروس كورونا

قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور دانيال سبرات ، من مركز ماين الطبي في بورتلاند ، بالولايات المتحدة الأمريكية: "خلال هذا الوباء ، نحتاج إلى بحث إضافي لتحديد ما إذا كانت النساء المصابات أثناء الحمل يجب أن يتلقين العلاج المضاد للتخثر - أو إذا كانت النساء اللواتي يأخذن وسائل منع الحمل الحبوب أو العلاج بالهرمونات البديلة يجب وقفها ".

وما هو أكثر من ذلك ، أن هرمون الاستروجين يعمل على تخثر الأوردة العميقة القاتلة في بعض الأمهات، وفي النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.

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عادة ما تبدأ الجلطة بالانسداد في الساقين ، ولكن يمكن أن تتحرك للأعلى - مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ومن المعروف أن موانع الحمل الفموية تحمل مخاطر، والتي قد تتفاقم بفعل الفيروس التاجي .

وأعلن الفريق النتائج التي توصلوا إليها: " أنه إذا أصيبت بكوفيد 19 ، فإن خطر إصابة هؤلاء النساء بتخثر الدم قد يكون أعلى، ويساعد هذا البحث على فهم كيفية تسبب الفيروس التاجي للجلطات الدموية قد يوفر لنا أيضًا معرفة جديدة بشأن كيفية تكوينها في أماكن أخرى وكيفية منعها".

تحتوي معظم وسائل منع الحمل، على هرمون الاستروجين وشكل اصطناعي من هرمون البروجسترون، والتى يمكن أن تزيد من عوامل التخثر.

ومع ظهور المزيد من المعلومات بشأن آثار Covid-19 ، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت العدوى تؤدي إلى تفاقم جلطات الدم والسكتات الدماغية المرتبطة بموانع الحمل الفموية المشتركة وعلاجات الإستروجين الأخرى ، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحمل.