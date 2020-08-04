شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح مدى خطورة البخور «الجاوي» على كبار السن ومرضى الربو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة البخور على كبار السن، لاسيما مرضى الربو. Advertisements جاء ذلك في تغريدة للدكتور النمر عبر حسابه في “تويتر”،رداً على سؤال بشأن مدى تأثير البخور الجاوي على كبار السن. وقال الدكتور خالد النمر، إن البخور الجاوي له تأثير على كبار السن، حيث يثير القصبات الهوائية خاصة في مرضى الربو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح مدى خطورة البخور «الجاوي» على كبار السن ومرضى الربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.