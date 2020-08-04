شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: 6 سلالات للفيروس التاجى بدأت من ديسمبر وحتى نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمثل الفيروس الذي تسبب في جائحة كورونا 6 سلالات على الأقل، وذلك على الرغم من تعدد طفراته ، إلا أن الفيروس يظهر تغيرًا طفيفًا ، وهذه أخبار جيدة للباحثين الذين يعملون على لقاح قابل للحياة.واعتمد باحثون في جامعة بولونيا بإيطاليا على تحليل 48،635 جينوم فيروس تاجي ، تم عزلهم من قبل الباحثين في المختبرات في جميع أنحاء العالم،

ووفقا لما نشرته هذه الدراسة في مجلة Frontiers in Microbiology، كان من الممكن للباحثين بعد ذلك تحديد انتشار الفيروس والطفرات خلال رحلته إلى جميع القارات.

ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأولى كانت مشجعة حيث يقدم الفيروس التاجي تغيرًا طفيفًا ، حوالي 7 طفرات لكل عينة، مقارنة بالإنفلونزا الشائعة التىلديها معدل تغير أكثر من الضعف.



6 سلالات من فيروس كورونا

حاليا ، هناك 6 سلالات من الفيروس التاجي، الأصل هو سلالة L ، التي ظهرت في ووهان في ديسمبر 2019. أول طفرة لها، ثم سلالة S - ظهرت في بداية عام 2020 ، بينما منذ منتصف يناير 2020 ، كان لدينا سلالات V و G، وحتى الآن سلالة G هو الأكثر انتشارًا: فقد تحول إلى سلالات GR و GH في نهاية فبراير 2020.

وذكر مؤلف الدراسة، أن السلالة G والسلالات المرتبطة بها GR و GH هي الأكثر انتشارًا إلى حد بعيد ، وتمثل 74 ٪ من جميع سلاسل الجينات التي قمنا بتحليلها".

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إذا نظرنا إلى خريطة الفيروس التاجي، يمكننا أن نرى أن السلالات G و GR هي الأكثر شيوعًا عبر أوروبا وإيطاليا، ووفقًا للبيانات المتاحة ، تبدو سلالة GH قريبة من عدم وجودها في إيطاليا ، بينما تحدث بشكل أكثر تكرارًا في فرنسا وألمانيا، ويبدو أن هذا يؤكد فعالية طرق الاحتواء في الأشهر الماضية.

في أمريكا الشمالية ، السلالة الأكثر انتشارًا هي GH ، بينما نجد في أمريكا الجنوبية سلالة GR بشكل أكثر تكرارًا.

و في آسيا ، حيث ظهرت سلالة ووهان L في البداية ، يتزايد انتشار السلالات G و GH و GR، بينما هبطت هذه السلالات في آسيا فقط في بداية مارس ، بعد أكثر من شهر من انتشارها في أوروبا.

على الصعيد العالمي ، تتزايد السلالات G و GH و GR باستمرار. يمكن العثور على سلالة S في بعض المناطق المحظورة في الولايات المتحدة وإسبانيا. سلالات L و V تختفي تدريجياً.

بالإضافة إلى سلالات الفيروس التاجية الرئيسية الـ 6 ، وحدد الباحثون بعض الطفرات النادرة التي في الوقت الحالي ، ليست مقلقة ولكن يجب مع ذلك مراقبتها.