شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى روسى يؤكد أن الماء المغلي يمكن أن يقتل الفيروس التاجي الجديد على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء الروس أخيرًا نقطة ضعف الفيروس التاجي الجديد، من خلال شرب الماء الدافئ الذى يقتل الفيروس بالفعل.

ووفقًا لتقرير وكالة أنباء روسية، وجد فريق بحثي من مركز أبحاث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية التابع لشركة VECTOR الروسية في نوفوسيبيرسك ، أن ماء درجة حرارة الغرفة يمكن أن يوقف نمو كورونا CoV-2، الفيروس الذي يسبب COVID-19.



الماء المغلى وقتل فيروس كورونا

درجة حرارة الماء مهمةخلال الدراسة التى نشرها موقع "healthsite" ، وجد الباحثون أن ماء درجة حرارة الغرفة يمكن أن يقتل 90 % من جزيئات الفيروس التاجي في فترة 24 ساعة ، بينما يقتل 99.9 % من الفيروس في 72 ساعة، علاوة على ذلك ، وجد أن الماء المغلي يمكن أن يقتل الفيروس التاجي الجديد على الفور وبشكل كامل. درجة حرارة الماء مهمةخلال الدراسة التى نشرها موقع "healthsite" ، وجد الباحثون أن ماء درجة حرارة الغرفة يمكن أن يقتل 90 % من جزيئات الفيروس التاجي في فترة 24 ساعة ، بينما يقتل 99.9 % من الفيروس في 72 ساعة، علاوة على ذلك ، وجد أن الماء المغلي يمكن أن يقتل الفيروس التاجي الجديد على الفور وبشكل كامل.

وذكر تقرير الوكالة، أن الفريق وجد أيضًا أنه بينما كان الفيروس التاجي قادرًا على البقاء في المياه المكلورة ومياه البحر لبعض الوقت ، إلا أنه لم يتضاعف.

ولكن بشكل عام ، استنتج الباحثون أن عمر الفيروس التاجي الجديد يعتمد بشكل مباشر على درجة حرارة الماء.

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الماء المغلى

المتطوعون يطورون مناعة ضد الفيروس التاجيمن ناحية أخرى، أطلقت روسيا تجارب سريرية على شكلين من لقاح Covid-19 محتمل تم تطويره بواسطة مركز Gamaleya القومي للأبحاث وعلم الأحياء الدقيقة في 18 يونيو. وتم اختبار النموذج الأول ، الذي يتخذ شكل حل للإعطاء العضلي ، في Burdenko. المستشفى العسكري ، في حين تم اختبار آخر على شكل مسحوق في جامعة Sechenov First Moscow State Medical. كجزء من التجارب في جامعة Sechenov ، تم إعطاء مجموعتين من المتطوعين اللقاح وظلوا في عزلة في المستشفى لمدة 28 يومًا. المتطوعون يطورون مناعة ضد الفيروس التاجيمن ناحية أخرى، أطلقت روسيا تجارب سريرية على شكلين من لقاح Covid-19 محتمل تم تطويره بواسطة مركز Gamaleya القومي للأبحاث وعلم الأحياء الدقيقة في 18 يونيو. وتم اختبار النموذج الأول ، الذي يتخذ شكل حل للإعطاء العضلي ، في Burdenko. المستشفى العسكري ، في حين تم اختبار آخر على شكل مسحوق في جامعة Sechenov First Moscow State Medical. كجزء من التجارب في جامعة Sechenov ، تم إعطاء مجموعتين من المتطوعين اللقاح وظلوا في عزلة في المستشفى لمدة 28 يومًا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المتطوعين الذين أعطوا لقاح COVID-19 يطورون مناعة ضد الفيروس التاجي.

وتخطط روسيا لإنتاج 30 مليون جرعة من لقاحها الأول Covid-19 محليًا في عام 2020 ، و 170 مليون جرعة في الخارج. وفقا لكيريل دميترييف ، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، فقد أعربت خمس دول بالفعل عن اهتمامها بإنتاج اللقاح.