شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد دراسات متعددة لتحديد مشاكل القلب المتعلقة بالفيروس التاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت التقارير الطبية مؤخرا، أن COVID-19 يؤثر على القلب ، وفي بعض الحالات ، له تأثيرات قلبية طويلة الأمد، ولاكتشاف مدى تأثير COVID-19 على القلب ، بدأ أطباء القلب والباحثون في كلية الطب بجامعة ميامي ميللر الأمريكية دراسات متعددة.

وتتعاون مدرسة Miller School مع برامج القلب والأوعية الدموية الأمريكية الأخرى لفحص الروابط بين COVID-19 واحتشاء عضلة القلب (MIs) أو النوبات القلبية، وقال الدكتور جولدبرجر: "سنشارك في سجل COVID-19 لدراسة علاج المرضى الذين يعانون من COVID-19 المؤكد أو المفترض الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب الحاد".



دراسات لتحديد تأثير كوفيد 19 عل القلب

وأضاف :"سنتعاون أيضًا مع جمعية القلب الأمريكية (AHA) في تسجيل COVID-19 لتحديد أفضل الممارسات وإجراءات الجودة والعلاجات للمرضى الذين يعانون من COVID-19 وأمراض القلب والأوعية الدموية."

ويتعاون الباحثون لدراسة متابعة للناجين من COVID-19 لتقييم خطر عدم انتظام ضربات القلب، وذلك وفقا نشرته مجلة "sciencemag"

Advertisements

قال أحد الأطباء المشاركين: "إن ما يقرب من 25 % من مرضى COVID-19 المصابين بأمراض رئوية حادة يبدو أنهم مصابون أيضًا بالتهاب في القلب يسمى التهاب عضلة القلب، و"استنادًا إلى الدراسات السابقة لإصابات عضلة القلب ذات الصلة بالفيروس ، من المحتمل أن يكون لـ COVID-19 نوعًا من التأثير على القلب مما يؤدي إلى تشوهات القلب والأوعية الدموية ، مثل مرض الشريان التاجي أو الرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب البطيني."

تشمل دراسة أخرى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، الذين يتناولون نوعين من الأدوية: مثبطات إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACE-I) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB).

ويأمل الباحثين في مدرسة ميللر، في مشاركة وتسجيل المرضى في تجربة عشوائية جارية الآن في جامعة بنسلفانيا لفهم أفضل لعملية العدوى الفيروسية.