شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل النقل العام قد لا تكون مصدر رئيسيا فى انتشار عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير البيانات الجديدة إلى أن اصابة الفيروس التاجي في وسائل النقل العام أقل احتمالا بكثير مما كان يُخشى من قبل، حيث تم تخصيص القطارات والحافلات والطائرات كنقاط محتملة لـ Covid-19 من قبل خبراء من جميع أنحاء العالم في بداية الأزمة، هذا لأن Covid-19 تنتشر في المساحات المغلقة مع القليل من التهوية.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية، فان البحث يشير إلى أنه إذا تم ارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، فإن فرصة انتشار الفيروس في وسائل النقل العام تكون ضئيلة.

ربطت دراسات تتبع الاتصال التي نظرت في مئات من مجموعات Covid-19 في فرنسا والنمسا واليابان أقل من 1 في المائة من أحداث "فائقة الانتشار" بالنقل العام.

تم العثور على احتمال الإصابة بالفيروس أعلى بكثير عند العمل في المكتب أو تناول الطعام في مطعم أو الشرب في حانة.

يقول العلماء ان الناس يميلون إلى البقاء في القطارات أو الحافلات لفترات زمنية قصيرة نسبيًا وغالبًا لا يتحدثون مع أي شخص ، مما يقلل من كمية الهباء الجوي التي يبددونها.

الأقنعة إلزامية أيضًا في وسائل النقل العام في معظم البلدان ، مما يقلل من خطر الانتشار أكثر ، بينما في معظم بيئات العمل والمطاعم ليست كذلك.

ومع ذلك ، يقر الباحثون بأن البيانات ستشوه بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ، حتى في مناخ ما بعد الإغلاق.

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ويقول مسؤولو الصحة العامة إن تتبع مجموعات العدوى إلى عربات القطارات والحافلات بدقة أمر صعب ، مما قد يعني أنها لا تظهر في الأرقام.

يقول العلماء أن الناس يميلون إلى البقاء في القطارات أو الحافلات لفترات زمنية قصيرة نسبيًا وغالبًا لا يتحدثون مع أي شخص ، مما يقلل من كمية الهباء الجوي التي يبددونها

قيل للبريطانيين أن يتجنبوا استخدام وسائل النقل العام ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية خلال الأيام الأكثر صرامة من الإغلاق ، مما أدى إلى انخفاض استخدامه بنسبة 90 في المائة تقريبًا.

الآن ، يمكن للأشخاص في المملكة المتحدة استخدام الخدمات متى شاءوا طالما أنهم يرتدون قناعًا أو غطاء وجه.

ولكن ينصحهم بالسفر في أوقات غير الذروة ، واتخاذ طرق أقل ازدحامًا ، واستخدام الدفع بدون تلامس لتجنب لمس الآخرين وإبقاء متر واحد بعيدًا عن المسافرين الآخرين.