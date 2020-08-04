شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات أشعة وتحاليل تساعد فى تشخيص السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من دماغك هذا يعني أن دماغك لا تستطيع الحصول على الأكسجين، وبدونه، يمكن أن تتلف خلايا الدماغ في دقائق، لهذا السبب يجب الذهاب إلى الطوارئ على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطة دماغية، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على اختبارات تساعد في تشخيص إصابتك بسكتة دماغية، بحسب موقع "webmd".

اختبار F-A-S- T

يمكن أن تكون علامات السكتة الدماغية مختلفة لأشخاص مختلفين اختبار F-A-S-T هو طريقة سهلة لتذكر الأعراض:

-الوجهFace : هل يتدلى جانب واحد من وجهك؟

- الذراعين Arms: ارفع كلاهما وانظر إذا كان أحد الذراعين يتدلى.

-الكلامSpeech: هل يبدو الكلام غريبا أم مشوشا؟

-الوقت Time : لاحظ الوقت الذي بدأت فيه الأعراض واتصل بالاسعاف فوراً.

تشخيص السكتة الدماغية

سيرغب طبيبك في المستشفى في استبعاد الحالات الأخرى التي قد تسبب أعراضك يمكن أن تشمل هذه نوبات الصرع، الصداع النصفي ، وانخفاض سكر الدم ، أو مشكلة في القلب.

قد يقوم طبيبك بما يلي:

السؤال متى بدأت أعراضك ومعلومات حول تاريخك الطبي

-التحقق من مدى انتباهك، وتحقق مما إذا كنت لا تستطيع تحريك جانب واحد من الوجه أو لديك مشكلة في التنسيق والتوازن

-التحقق مما إذا كنت تشعر بالخدر أو الضعف في أي جزء من جسمك

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-التحقق مما إذا كان لديك مشكلة في الرؤية أو الكلام

-إجراء فحص بدني وقياس ضغط الدم والاستماع إلى قلبك

-سيحتاج طبيبك بعد ذلك إلى إجراء اختبارات الدم واختبارات التصوير لتحديد نوع السكتة الدماغية التي ربما تكون قد تعرضت لها والنوع الأكثر شيوعًا يسمى السكتة الإقفارية ، ويحدث ذلك عندما تمنع الجلطة تدفق الدم السكتة النزفية هي عندما يكون لديك نزيف في دماغك.

تحاليل الدم

فحص دم شامل. يتضمن هذا فحصًا لمستوى الصفائح الدموية، وهي خلايا تساعد على تجلط الدم سيقيس المختبر أيضًا مستويات المعادن والكهارل في الدم لمعرفة مدى عمل الكليتين.

-وقت تخثر الدم يمكن لفحوصات تسمى PT (وقت البروثرومبين) و PTT (وقت الثرومبوبلاستين الجزئي) التحقق من مدى سرعة تجلط الدم إذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً ، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل النزيف.

اختبارات الآشعة لتشخيص السكتة الدماغية

-التصوير المقطعي المحوسب (CT) يأخذ طبيبك العديد من الأشعة السينية من زوايا مختلفة ويجمعها معًا لتوضيح ما إذا كان هناك أي نزيف في دماغك أو تلف لخلايا الدماغ قد يضعون الصبغة في وريدك أولاً للبحث عن تمدد الأوعية الدموية ، أو بقعة رقيقة أو ضعيفة على الشريان.

-التصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم هذا مغناطيسًا قويًا وموجات راديو لعمل صورة تفصيلية لدماغك إنه أكثر وضوحًا من التصوير المقطعي المحوسب ويمكن أن يظهر إصابات في وقت سابق من الأشعة المقطعية التقليدية.

-الموجات فوق الصوتية السباتية يستخدم هذا الموجات الصوتية للعثور على رواسب دهنية ربما تكون ضيقت أو سدت الشرايين التي تحمل الدم إلى دماغك.

-مخطط صدى القلب في بعض الأحيان تتكون جلطة في جزء آخر من الجسم (غالبًا القلب) وتنتقل إلى الدماغ. يمكن لهذا الاختبار التصويري للقلب أن يبحث عن جلطات في القلب أو أجزاء متضخمة من القلب.

-تصوير الأوعية الدموية لرأسك ورقبتك سيضع طبيبك الصبغة في دمك حتى يتمكن من رؤية الأوعية الدموية بالأشعة السينية. يمكن أن يساعد ذلك في إيجاد انسداد أو تمدد الأوعية الدموية.