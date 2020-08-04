شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بارز بالصحة العالمية: كورونا لن يختفى فى المستقبل المنظور ويجب التعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا من أن الفيروس لن يختفي "في المستقبل المنظور لأنه" لا يشعر بالملل"، وشدد على أن العالم يجب أن "يتعلم كيف يعيش" مع الفيروس، مؤكداً أن الحياة "يمكن أن تستمر" باستخدام أنظمة اختبار وتتبع قوية، مصممة لإيقاف مجموعات حالات كورونا قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

وبحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية فقد حذر الدكتور نابارو من حدوث ارتفاعات "سيئة للغاية" في حالات "كوفيد 19" والتي ستؤدي إلى "تحديات اقتصادية" إذا لم يتم "التعامل بشكل صحيح".

ودعا الدول إلى القيام بكل شيء للسيطرة على الفيروس، وتشجيع الناس على غسل أيديهم، وارتداء الأقنعة والمسافة الاجتماعية.

وتأتي تعليقاته بعد دراسة رئيسية الليلة الماضية أظهرت أن نظام الاختبار والتتبع في المملكة المتحدة "ليس جيدًا بما يكفي" حاليًا لمنع حدوث موجة ثانية.

قال العلماء أن إعادة فتح المدارس في المملكة المتحدة سيؤدي إلى أزمة أخرى تصل إلى ذروتها في ديسمبر - ولكن يمكن تجنبها من خلال تحسين المخطط الحالي.

اعترف الوزراء اليوم أن نظام تتبع الاتصال التفاعلي للفيروس التاجي يجب أن يتحسن.

وقال د. نابارو لبرنامج إذاعة 4 بي بي سي: "هذا الفيروس لن يختفي في المستقبل المنظور..هذا الفيروس خطير حقًا ، وكإنسانية ، كمجتمع ، يجب علينا جميعًا أن نتعلم كيف نتعايش معه..وهذه هي رسالة منظمة الصحة العالمية."

وتابع قائلاً "دعونا نعمل معًا ونفعل ذلك كمجتمع، ثم يمكننا المضي قدمًا..وإلا فسوف يتم دفعنا باستمرار بسبب عمليات الإغلاق المحلية ، ومشاكل أخرى ، وتعليمات جديدة من السلطات."

وقال د. نابارو إنه من الواضح أن الفيروس قادر على الظهور مجددًا، مشيرًا إلى طفرات في حالات ظهرت في دول تعافت من قبل.

أبلغت أجزاء من أوروبا ، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا ، عن حالات أكثر من المعتاد - بعد انخفاض مطرد في الإصابات خلال شهري مايو ويونيو.

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قال د. نابارو: "مع ارتفاعها مرة أخرى ، فإن الطريقة التي توقف بها عن تفشي المرض هي من خلال إجراء تتبع اتصال جيد الأداء مرتبط بالاختبار مع عزل الأشخاص الذين لديهم أعراض أو الذين كانوا على اتصال."

وأضاف "إذا استطعنا القيام بذلك ، وفعلنا ذلك جيدًا ، فعندئذ تبقى الطفرات صغيرة جدًا ، يتم التعامل معها بسرعة ويمكن أن تستمر الحياة.

وأشار قائلاً "إذا لم يتم إجراء هذا الاختبار والتتبع والعزل بشكل صحيح، فعندئذ ستحصل على طفرات سيئة للغاية تحدث وهذا سيؤدي إلى تحديات اقتصادية".

يتضمن تتبع الاتصال تحديد الأشخاص الذين لديهم Covid-19 وإجراء مقابلات معهم لمعرفة من هم على اتصال بهم.

يتم تتبع هذه الاتصالات بشكل مثالي ويطلب منها العزل الذاتي لمقاطعة سلسلة الانتشار.

يعتمد على الاختبار السريع، والقدرة على الوصول إلى جميع الحالات وجهات الاتصال الخاصة بهم، والجمهور الالتزام بقواعد العزل الذاتي.

وشدد الدكتور نابارو على أن عملية الاختبار والتتبع والعزل تنطوي على جهد مشترك بين الجمهور والسلطات.

واعترف بأن الناس في جميع أنحاء العالم قد سئموا القيود وأصبحوا راضين، وهذا أمر مهم للسيطرة على المرض.

قال: " الناس في برلين يحتجون في نهاية الأسبوع على سئمتهم من القيود.. أسمع عن أناس في أجزاء كثيرة من دول أوروبية أخرى يقولون إن لدينا ما يكفي من هذا. وأنا أفهم ذلك..أعتقد أننا جميعاً نفكر "متى سينتهي هذا؟"

وأضاف "ليس لدينا خيار على الإطلاق سوى أن نأخذ الأمر على محمل الجد ويجب ألا نتنافس مع بعضنا البعض بشأن ذلك."