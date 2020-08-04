شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يسبب حالات عصبية وعضلية لدى بعض المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث حديث بجامعة بافالو في نيويورك، عن نتائج جديرة بالملاحظة، تتعلق بـ COVID-19 والمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية.

يظهر البحث أن الفيروس التاجي الجديد، يمكن أن يتسبب في حالات عصبية عضلية في المرضى الذين لم يسبق لهم الإصابة، وأن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من حالات سابقة، والذين يعالجون بالعلاجات المناعية.

أجريت الدراسة بعنوان "المضاعفات العصبية العضلية لـ COVID-19، من قبل جيل إلف وولف، دكتوراه في الطب، وإيرفين وروزماري سميث أستاذ ورئيس قسم الأعصاب في كلية جاكوبس للطب والعلوم الطبية الحيوية في UB ورئيس قسم الأعصاب UBMD.



العلاقة بين كورونا والاضطرابات العصبية

ووفقا لمؤلفى الدراسة، فإنه على الرغم من أن المضاعفات العصبية والعضلية لـ COVID-19 لم يتم تسليط الضوء عليها، مثل مضاعفات السكتة الدماغية، إلا أنه يتم الإبلاغ عنها بشكل متزايد الآن، وعلى سبيل المثال متلازمة جيلان باري، هي اعتلال عصبي مهدد للحياة ويهدِّد من مضاعفات العدوى الفيروسية، شوهدت الآن لدى مرضى COVID-19 في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

Advertisements

وأشار البحث إلى أنه منذ وقوع الوباء، تم الإبلاغ عن 27 حالة من متلازمة جيلان باري النابعة من الفيروس في جميع أنحاء العالم، شملت النمسا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران والمغرب وإسبانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة، وكانت إيطاليا والولايات المتحدة أكثر الحالات المبلغ عنها ، مع 10 وأربع على التوالي. كان متوسط ​​عمر المرضى 59.8 و 63 % كانوا من الذكور.

كما تم الإبلاغ عن اثنين من الاضطرابات العصبية والعضلية الأخرى، اعتلال عضلي وفرط كيمياء ، أيضا من مضاعفات COVID-19 .

ففي الاعتلال العضلي ، لا تعمل ألياف العضلات لدى المرضى بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى الضعف والتشنجات والتصلب والتشنجات.

وأفاد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية وعضلية موجودة مسبقًا مثل الوهن العضلي الوبيل، يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل COVID-19 ، وتؤدي العدوى في كثير من الأحيان إلى تفاقم حالاتهم، بالإضافة إلى ذلك ، قالوا إن العلاجات المناعية تضع هؤلاء المرضى في خطر أكبر للإصابة.