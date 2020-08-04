كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - ماذا يحدث في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل؟، وما هي تطورات نمو الجنين وهل هناك مشاكل تواجه الحمل والحامل في هذا الأسبوع؟، وكيف يكون الجنين إذا تمت الولادة في الأسبوع الثاني والثلاثين؟، كل هذه التساؤلات تجيب عنها الدكتورة ايمان عبد الله، إختصاصية النساء والولادة والعقم كالأتي. تطور الجنين في الأسبوع الثاني والثلاثين يبلغ وزن الجنين في هذا الأسبوع حواليكيلو ونصف الكيلو جرام" 1500جرام" وقد يزدي عن ذلك.

ويبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع حوالي 20 بوصة.

ويجب أن تعلمي أنك على وشك أن تضعي جنينك فقد أصبح جاهزاً للحياة.

كل الحواس الخمس تعمل لديه.

تراكمت الدهون تحت جلده مثل أي انسان يكتسب وزناً بفعل التغذية.

كما أن لون جلد الجنين يتحول من اللون الأحمر الداكن الى الوردي الشفاف.

تنزل الخصيتان إلى كيس الصفن بصورة طبيعية.

ويشعر بكل ما حوله ولكن تفاعله يكون بسيطاً. أعراض الحمل في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل Advertisements تشعر الحامل بالدوخة والصداع المعتادين.

وتشعر بتشنجات في عضلات الساقين.

صعوبة الحصول على نوم جيد والتقلب باستمرار.

الشعور بالامساك وحرقة المعدة وأسباب ذلك بطء حركة الأمعاء وضغط حجم الجنين على المعدة.

وبسبب ما يحدث من مشاكل في البول والترعض للأنيميا فيجب على الحامل أن تستمر في إجراء إختبارات الحمل الروتينية مثل تعداد الدم، وفحص كمية الحديد في الدم واختبارات البول للكشف عن نسبة الأملاح ووجود الالتهابات التي تؤدي إلى الولادة المبكرة.

من الطبيعي أن تعاني الحامل في هذه الفترة مما يعرف ب " آلام براكستون" أي المخاض الكاذب. كيف يكون المولود في الأسبوع الثاني والثلاثين؟ في حال وضعت مولودك في الأسبوع الثاني والثلاثين فسوف تلاحظين أن المولود كثيف شعر الجسم بصورة ملحوظة.

ويكون وزنه أقل من المعتاد وقد يوضع في الحضانات الصناعية.

ويلاحظ أن الرئة تكون مكتملة عند المولود ولا يحتاج لتعاطي الكورتيزون، أو أجهزة التنفس الصناعي في الحضانة.

ولكن قد يحتاج للحضانة الصناعية للمحافظة على درجة حرارة جسمه، وكذلك مستوى الجلكوز وضغط الدم.

وتكون حواسه سليمة، ولا يعاني من أي مشاكل إلا في حالات نادرة قد يولد الجنين بنقص في الادراك الحسي.

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