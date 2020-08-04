حلاقة شعر المولود بالموس هل تزيد من كثافته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - من السنة النبوية الشريقة أن يتم حلاقة شعر المولود سواء كان ذكراً أو انثى في اليوم السابع من ولادته، وكذلك يتم ذبح العقيقة وهي الشاة التي تولد ابتهاجاً بمولده ولدفع الشر والأذى عنه، ولذلك فقد سادت عادة حلق شعر المولود ويتم استخدام عدة أدوات لذلك ومنها الموس، فهل هناك فوائد لحلاقة شعر المولود بالموس تحديداً كما يشاع بأن ذلك من شأنه أن يزيد من كثافة شعر المولود؟ الدكتور باسل لبيب، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة أشار للىتي بخصوص حلاقة شعر المولود. ما هي فوائد حلاقة شعر المولود؟ Advertisements يحتوي شعر المولود على بعض الأوساخ العالقة بسبب الولادة والتي قد تتبقى بقاياها رغم استحمام المولود فيفضل أن يحلق الشعر.

تعمل حلاقة شعر المولود على تنشيط الغدد الموجودة في بصيلات الشعر وتقويها.

وتساعد حلاقة شعر المولود على تخلص بصيلات الشعر مما قد يعلق بها من سائل الرحم الذي يمتصه الشعر فيضعفه ويؤدي إلى تساقطه.

تعمل حلاقة شعر المولود على تقوية حاستي السمع والبصر لأنهما من الحواس التي ترتبط بالرأس بخلايا عصبية كثيرة ومعقدة وقريبة من فروة الرأس. فوائد القص بالموس يرى البعض أن حلاقة شعر المولود بالموس يزيد من كثافة الشعر.

ولكن لم يثبت ذلك علمياً، وإن كان يفضل أن يحلق شعر المولود الذكر بالموس وفي غتجاه نمو الشعر لكي لا يصاب بالجروح أو الخدوش.

وكما يعمل القص بالموس على زيادة نمو الشعر.

ويعمل أيضاُ على زيادة كثافته لأنه يقوي البصيلات فتمتليء الفراغات في فروة الشعر بشعر جديد وقوي.

أثبتت الأبحاث ان حلق شعر المولود الذكر بالموس يقلل من إصابته بالصلع حين يكبر في العمر.

أما حلاقة شعر البنت بالموس فقد أثبتت الأبحاث أنه يحد من تساقط الشعر وتلفه حين تكبر. خطوات قص شعر المولود قومي بدهن رأس المولود برغوة الصابون قبلَ البدء بالحلاقة. تبدأ الأم بحلاقة شعر رأس المولود في اتجاه نمو الشعر، لكي لا يصاب بجروح أو ندوبات مؤلمة تسبب له البكاء. تنظف أداة الحلاقة بالماء لإزالة الشعر عنها، ثم يتم استكمال الحلاقة. يتم تنظيف رأس المولود باستخدام فوطة مبللة بالماء. يفضّل أن تقوم الأم بتحميم المولود وتغيير ملابسه لأن الشعر القصير يكون مؤلماً جدا، ويسبب له الوخز مثل الابر والدبابيس. كما يجب تغيير ملابسه لنفس الغرض.

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