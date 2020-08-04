شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المرتفعة قد تصيبك بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم استمرار ارتفاع في درجات حرارة الجو مع ارتفاع الرطوبة، يجب على الجميع الوقاية من الأمراض التي قد يسببها هذا الطقس الحار، حيث قد يسبب التعرض لدرجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة العديد من الأمراض، وكلها مجمعة تعرف باسم أمراض فرط الحرارة hyperthermia في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأمراض التي قد تصيبك مع التعرض لدرجة حرارة مرتفعة بحسب موقع المعاهد الأمريكية للصحة "NIH".

أمراض قد تصيبك مع التعرض لارتفاع درجة الحرارة-الإغماء الحراري

هو دوار مفاجئ يمكن أن يحدث عندما تكون نشيطًا بدنياً في الطقس الحار وإذا كنت تتناول دواء للقلب الذي يسمى حاصرات بيتا أو لم تعتد على الطقس الحار ، فمن المرجح أن تشعر بالإغماء... استرح في مكان بارد ، وارفع ساقيك، واشرب الماء لجعل الشعور بالدوار يختفي.

-تقلصات الحرارة

هي شد مؤلم للعضلات في معدتك أو ذراعيك أو ساقيك يمكن أن تنتج التشنجات من العمل الشاق أو ممارسة الرياضة على الرغم من أن درجة حرارة الجسم والنبض تظلان طبيعيتين عادة أثناء تقلصات الحرارة، فقد تشعر بشرتك بالرطوبة والبرودة، ويجب أن تجد طريقة لتهدئة جسدك استرح في الظل أو في مكان بارد. اشرب الكثير من السوائل ، لكن لا تشرب الكافيين.

-الوذمة الحرارية

هي تورم في كاحليك وقدميك عندما ترتفع درجة حرارتك ارفع ساقيك للمساعدة في تقليل التورم إذا لم يفلح ذلك بسرعة إلى حد ما ، استشر طبيبك.

-الإنهاك الحراري

هو تحذير بأن جسمك لم يعد بإمكانه الحفاظ على برودة نفسه. قد تشعر بالعطش والدوار والضعف وعدم التنسيق والغثيان. قد تتعرق كثيرًا. قد تظل درجة حرارة جسمك طبيعية، ولكن قد تشعر بشرتك بالبرد. بعض الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق الحراري لديهم نبض سريع. استرح في مكان بارد واحصل على الكثير من السوائل. إذا لم تشعر بتحسن قريبًا ، احصل على رعاية طبية. كن حذرًا - يمكن أن يتسبب الاجهاد الحراري في ضربة الشمس.

-ضربة الشمس

حالة طبية طارئة فإذا كنت تعاني من ضربة شمس ، فأنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية على الفور. كبار السن الذين يعيشون في منازل أو شقق بدون مكيفات أو مراوح هم الأكثر عرضة للخطر والأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة هم أيضًا الأكثر عرضة للخطر.

علامات ضربة الشمس هي:

-الإغماء (ربما العلامة الأولى) أو فقدان الوعي

-تغيير في السلوك - الارتباك، والذهول أو التصرفات الغريبة

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-درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية

بشرة جافة ومتدفقة ونبض قوي وسريع أو نبض بطيء ضعيف

-عدم التعرق حتى لو كان الجو حاراً

من في عرضة للخطر؟

في كل عام ، يزيد عمر معظم الأشخاص الذين يموتون من ارتفاع الحرارة عن 50 عامًا. تتضمن المشاكل الصحية التي تعرضك لخطر أكبر ما يلي:

-مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية

-سوء عمل الغدد العرقية أو التغيرات في جلدك بسبب الشيخوخة الطبيعية

-أمراض القلب والرئة والكلى ، وكذلك أي مرض يجعلك تشعر بالضعف في جميع أنحاء أو يؤدي إلى الحمى

-الحالات التي تعالجها الأدوية ، مثل مدرات البول والمهدئات والمهدئات وبعض أدوية القلب وضغط الدم المرتفع ؛ قد تجعل من الصعب على جسمك تبريد نفسه

-تناول العديد من الأدوية الموصوفة اسأل طبيبك إذا كان أي من أدويتك يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفرط الحرارة.

-زيادة الوزن أو نقص الوزن